- Nel mondo della commedia di oggi, Annette Frier sottolinea la necessità di essere più cauti

Comica e performer Annette Frier (50) apprezza il cambiamento negli standard della comicità. "Oggi devi muoverti con delicatezza, e credo che sia un cambiamento positivo," ha dichiarato durante una chiacchierata con il "Neue Osnabrücke Zeitung" (NOZ).

Le aspettative sui comici sono cresciute esponenzialmente negli ultimi due decenni. "In passato, il mantra era: se è divertente, va bene. Ora, divertente è fantastico, meglio se con un sottotesto," ha dichiarato Frier. "Favorisce un pensiero più profondo," ha aggiunto. "E molti scenari umoristici migliorano grazie a questo." Tuttavia, c'è ancora gioia da trovare senza alcun messaggio sottinteso.

Non è più accettabile ridere di persone che non possono ribattere, secondo Frier. "Finché è divertente, indipendentemente da chi potremmo offendere involontariamente, non è più tollerabile," ha dichiarato. Nata a Colonia.

