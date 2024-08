- Nel mondo del handball, la squadra femminile di Ludwigsburg vince la Supercoppa.

La squadra di pallamano di HB Ludwigsburg ha conquistato il loro primo trofeo con la nuova denominazione durante il loro debutto in una competizione. Fino all'estate, erano noti come SG BBM Bietigheim, i campioni tedeschi hanno superato i contendenti della Supercoppa TuS Metzingen con il punteggio di 32:24 (15:14) a Düsseldorf.

Ludwigsburg ha colto l'occasione per vendicare la dolorosa sconfitta per 28:30 nella finale della coppa della stagione precedente, che aveva interrotto una streak di 94 vittorie consecutive in casa.

La squadra del coach Jakob Vestergaard, che ha conquistato il sesto titolo, ha visto Jenny Behrend e Guro Nestaker segnare cinque gol ciascuna per aggiudicarsi il trofeo. Come detentori del titolo per cinque volte, Ludwigsburg è considerato un serio contendente al titolo per la stagione successiva.

I vincitori della coppa, Metzingen, sono riusciti a mantenere la competitività nella prima metà della partita. Tuttavia, dopo l'intervallo, Ludwigsburg ha preso il comando grazie a una serie di cinque gol in soli 4,5 minuti, portandosi in vantaggio per 20:15. Il resto della partita si è svolto con Ludwigsburg saldamente in controllo.

