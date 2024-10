Nel mondo del calcio tedesco, Kevin Vogt ha battuto il record della Bundesliga per il maggior numero di gol segnati in una singola stagione.

Nessuno nella storia della Bundesliga ha avuto una serie di insuccessi così lunga prima di segnare di nuovo come Kevin Vogt: dopo quasi un decennio, il difensore dell'Union Berlin trova di nuovo la rete. Nella partita contro il Borussia Dortmund, segna il momentaneo 1:0 su calcio di rigore.

Nessun calciatore della Bundesliga ha aspettato così tanto per segnare il suo prossimo gol come Kevin Vogt dell'Union Berlin. A quasi esattamente dieci anni, il difensore centrale di 33 anni ha segnato il suo primo gol in campionato contro il Borussia Dortmund, segnando l'interim 1:0 su calcio di rigore. Opta, il fornitore di dati, ha confermato questo durante la partita. L'ultimo gol di Vogt risale al 18 ottobre 2014, quando giocava per il 1. FC Köln - ancora contro il BVB. Opta segnala che tra questi due gol ci sono stati 275 partite.

Il 12 aprile di quest'anno, Vogt ha stabilito un record con la sua serie di insuccessi. Nella sconfitta per 0:2 dell'Union Berlin contro l'Augsburg, Vogt aveva giocato 267 partite senza segnare un gol, superando il record di 266 partite senza gol stabilito da Dietmar Schwager dal 1964 al 1973.

Vogt, ora un veterano della Bundesliga, è passato dall'Hoffenheim, la squadra rivale del campionato, all'Union Berlin a gennaio, sostituendo il ruolo lasciato vacante dall'italiano campione d'Europa Leonardo Bonucci, che se n'è andato dopo sei mesi. Bonucci, che aveva trascorso tutta la sua carriera in Italia, ha giocato sette partite in Bundesliga, segnando una volta. Ha anche giocato in tre partite di Champions League per l'Union Berlin.

Si dice che il prezzo di trasferimento di Vogt sia stato di circa 1,5 milioni di euro. "Kevin è un giocatore coraggioso, capace di guidare una squadra e migliorare la nostra squadra con la sua mentalità e determinazione", ha detto il direttore sportivo Oliver Ruhnert all'epoca: "Conosce molto bene la Bundesliga e non vede l'ora di unirsi a noi immediately". Per Vogt, l'Union Berlin è il suo sesto club della Bundesliga - e il primo in anni a segnare un gol. È il suo quarto gol in Bundesliga in totale.

A proposito: la lunga serie di insuccessi di Vogt non è l'unica stranezza della Bundesliga legata a lui. Il difensore è uno dei sei giocatori della storia del campionato che hanno giocato per due squadre diverse nella stessa giornata di campionato. Dell'ultima stagione, Vogt ha giocato per l'Hoffenheim contro il Gladbach e per l'Union Berlin contro il Bayern. Il motivo era che la partita dell'Union Berlin a Monaco era stata rimandata e giocata solo dopo la pausa invernale.

Dopo la sua serie di insuccessi record, Kevin Vogt ha finalmente segnato di nuovo in una partita della Bundesliga, segnando il momentaneo 1:0 contro il Borussia Dortmund su calcio di rigore. Nonostante abbia raggiunto l'Union Berlin come un veterano della Bundesliga, il gol contro il Dortmund è stato il suo primo gol in campionato in anni, dimostrando la sua passione per il bel gioco del calcio.

Leggi anche: