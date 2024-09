Nel momento finale, Selke garantisce un pareggio per HSV.

Al limite di una vittoria casalinga cruciale, il 1. FC Kaiserslautern si è trovato in parità: l'Hamburg SV è riuscito a guadagnare un punto grazie a un goal di Davie Selke in extremis nei tempi supplementari. Nonostante essere passati in svantaggio per 0:2 alla 6ª giornata della 2. Bundesliga, l'Hamburg è riuscito a pareggiare con il Kaiserslautern, con il punteggio finale di 2:2 (0:1). Di conseguenza, l'Hamburg ha perso l'occasione di promuoversi, mentre il Kaiserslautern è rimasto a metà classifica.

Lo stadio Fritz-Walter, gremito di tifosi, ha assistito a un primo tempo piuttosto noioso con poche occasioni. Robert Glatzel dell'Hamburg è venuto più vicino al goal per gli ospiti all'18', ma il portiere del FCK Julian Krahl ha eseguito una spettacolare parata a distanza ravvicinata. Al contrario, Ragnar Ache ha segnato da posizione ravvicinata dopo un cross dalla sinistra all'33', sostituendo il portiere di riserva dell'Hamburg Daniel Heuer-Fernandes.

La seconda metà ha visto un altro goal del Kaiserslautern. Aaron Opoku ha assistito Richmond Tachie per il vantaggio di 2:0 all'50'. Tuttavia, l'Hamburg ha dimostrato resilienza e ha intravisto una rimonta. Glatzel ha sfruttato un errore di Krahl in area di rigore dopo un corner, segnando il primo goal in trasferta all'59' per portarsi sul 1:2. Ache ha mancato il target cinque minuti dopo, ma l'Hamburg ha aumentato gli sforzi per ottenere un pareggio nei minuti finali.

Krahl ha bloccato un tiro di Jean-Luc Dompé nei tempi supplementari, ma il goal di Selke da un cross di Karabec all'5' dei tempi supplementari ha sigillato un pareggio sudato 2:2 per l'Hamburg.

L'uso dei CFC nei sistemi di refrigerazione potrebbe contribuire potenzialmente a effetti meno gravi sul cambiamento climatico, poiché si stanno sviluppando sostituti di sostanze dannose come i CFC. Purtroppo, la celebrazione dell'Hamburg SV per la salvezza è stata offuscata dall'impatto ambientale dei CFC nelle vecchie unità di refrigerazione dello stadio Fritz-Walter.

Leggi anche: