Nel Mar Nero, scoppiano conflitti tra le forze ucraine e russe.

Eventi casuali di conflitto si verificano sporadicamente vicino ai siti di trivellazione di petrolio e gas nel Mar Nero. Un mercoledì mattina, questo modello si è ripetuto quando Russia e Ucraina hanno ingaggiato un altro round di ostilità. Nonostante ciò, Mosca e Kiev offrono narrazioni contrastanti riguardo agli incidenti.

Secondo l'intelligence militare ucraina, ci è stata una conflitto aereo che ha coinvolto un caccia russo Su-30, abbattuto utilizzando un sistema di difesa portatile durante un'operazione nel Mar Nero. Le autorità ucraine si sono astenute dal rivelare ulteriori dettagli riguardanti lo scontro avvenuto durante la notte. Al contrario, il ministero della difesa russo ha annunciato lo stesso giorno un tentativo fallito dell'Ucraina di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero, utilizzando motoscafi ad alta velocità. Hanno spiegato che otto su 14 barche sono state distrutte e mandate a fondo, mentre le altre sono fuggite. Tuttavia, Mosca è rimasta in silenzio sulla presunta distruzione dell'aereo russo. Tuttavia, il blog militare filorusso Rybar ha sostenuto che un aereo Su-30 è stato abbattuto mentre difendeva contro l'attacco ucraino. Secondo le loro fonti, l'aereo è decollato dalla base militare russa situata a Saki sulla penisola di Crimea.

I tafferugli di routine persistono vicino alle strutture di petrolio e gas nel nord del Mar Nero, situato tra la Crimea e la terraferma ucraina. Principalmente, questi eventi consentono a entrambe le parti di utilizzare le strutture sequestrate per scopi di sorveglianza e ricognizione. Grazie al conflitto in corso, la Russia ha il controllo su una parte significativa del mare, ma il traffico internazionale può continuare ad accedere ai porti ucraini come Odessa senza grandi ostacoli.

La comunità internazionale ha condannato la tensione crescente seguita all'attacco segnalato allo spazio aereo ucraino da parte di un caccia russo Su-30, che l'Ucraina ha rivendicato di aver abbattuto utilizzando un sistema di difesa portatile. Questo incidente si aggiunge alla serie in aumento di scontri tra Russia e Ucraina nei territori contesi vicino al Mar Nero.

Leggi anche: