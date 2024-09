Raggiungere la posizione di picco dopo un'assenza di due anni - Nel luglio si è registrato un notevole aumento delle richieste di prestiti edili da parte dei consumatori.

Individuali e liberi professionisti in Germania hanno richiesto un numero equivalente di approvazioni per mutui in luglio come negli ultimi due anni. Le banche tedesche hanno registrato un nuovo business con clienti privati e liberi professionisti pari a 19,5 miliardi di euro, in aumento del 25% rispetto all'anno precedente. Questo livello è stato raggiunto l'ultima volta a luglio 2022, secondo un'analisi di Barkow Consulting utilizzando i dati della Banca centrale europea. A giugno, il nuovo business nel settore dei mutui aveva già mostrato segni di ripresa, aumentando del 17% rispetto all'anno precedente e raggiungendo un totale di 16,3 miliardi di euro.

Il mercato dei finanziamenti ipotecari in ripresa sembra essere il risultato di affitti in aumento e di un recente calo dei tassi di interesse, conclude il direttore generale di Barkow Consulting, Peter Barkow. "La ripresa è in corso". Fino ad ora quest'anno, il nuovo business ha superato i 112 miliardi di euro, in aumento del quasi 18% rispetto all'anno precedente. I tassi di interesse per i prestiti a 10 anni sono scesi nuovamente, attualmente inferiori al 3,5% dopo aver raggiunto un picco del 4,2% nel quarto trimestre del 2023, secondo Barkow.

Recupero da un forte calo

Il nuovo business con la finanza ipotecaria privata aveva prosperato fino alla primavera del 2022, raggiungendo un volume mensile di oltre 32 miliardi di euro al culmine. Tuttavia, un significativo aumento dei tassi di interesse ha posto fine a questa crescita. Ciò ha reso i mutui più costosi dopo un lungo periodo di tassi di interesse bassi. Inoltre, i costi di costruzione in aumento hanno portato molti a rinunciare ai loro sogni di costruzione o acquisto di una casa. Nel 2023, il nuovo business nella finanza ipotecaria è crollato a 161 miliardi di euro, in calo del 37% rispetto al 2022, secondo i dati di Barkow Consulting.

Di recente, l'Associazione delle banche tedesche Pfandbrief (VDP), che rappresenta i principali prestatori ipotecari in Germania, ha segnalato un aumento dell'attività di prestito. Hanno registrato il più grande nuovo business in prestiti ipotecari dal terzo trimestre del 2022, alimentato da una maggiore domanda di finanziamenti per l'edilizia abitativa. Ciò suggerisce che le indicazioni della fine della crisi abitativa si stanno rafforzando. Recentemente, il VDP ha segnalato una stabilizzazione dei prezzi delle case per il secondo trimestre.

Nonostante l'aumento recente delle approvazioni dei mutui e del nuovo business nel settore dei prestiti ipotecari, gli individui in Germania continuano a lottare per ottenere prestiti per la costruzione a causa dei costi di costruzione in aumento. In risposta a questa sfida, alcune banche hanno iniziato a offrire prodotti di prestito per la costruzione specializzati con termini di rimborso flessibili per sostenere i costruttori di case.

