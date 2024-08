- Nel duello ascendente, Energy Cottbus rivendica la sua vittoria iniziale con un punteggio di 2-1.

Energie Cottbus si aggiudica la sua prima vittoria nella terza lega grazie a un goal in extremis. Nella loro lotta per la promozione contro l'Alemannia Aachen, la squadra della Lusazia vince 2-1 (1-0). Rorig dell'Energie segna un tiro da lontano eccezionale al 19'. Aachen pareggia con il goal di Heinz al 52'. Il goal decisivo arriva da Borgmann al 95'.

despite the intense heat, the spectators witnessed an engaging match. Aachen ha mostrato un gioco attraente, mentre l'Energie ha avuto più opportunità nella prima metà. Il goal di Rorig avrebbe potuto essere seguito dall'ampliamento del vantaggio da parte di Thiele al 39'. Giusto prima della fine del primo tempo, Goden ha colpito il palo per l'Aachen.

Dopo la ripresa, l'Aachen ha accelerato il passo e ha pareggiato. Entrambe le squadre hanno avuto occasione di aggiudicarsi la partita. Negli ultimi minuti, Cottbus è rimasta più attiva e ha ricevuto il goal di Borgmann. Era la seconda apparizione del capitano dopo che aveva subito un infortunio al legamento crociato nel mese di ottobre 2023.

Il 5° giorno della settimana, l'Energie Cottbus presenta Lucas Copado come nuovo acquisto. Il 20enne attaccante, in prestito dal club austriaco di prima divisione Linzer ASK, si unisce alla squadra. Copado, il cui padre Francisco ha giocato nella Bundesliga, è stato cresciuto nell'accademia giovanile del Bayern Monaco. Ha fatto il suo debutto con l'Energie nella seconda metà della partita.

Nella lotta per la promozione, l'Alemannia Aachen proviene dalla Germania. Nonostante il pareggio nella seconda metà, hanno perso alla fine contro l'Energie Cottbus, che si è aggiudicata la vittoria nella terza lega tedesca.

