Nel discorso di candidatura, Kretschmer insiste nel sostenere le restrizioni all'immigrazione.

Il leader della CDU Michael Kretschmer ha mantenuto la sua posizione sulla limitazione dell'immigrazione, proponendo di ridurre l'ingresso annuale da circa 300.000 persone a un massimo di 40.000 in Sassonia. Inoltre, ha suggerito di istituire una unità di pattuglia di frontiera sassone come importante miglioramento della sicurezza interna.

Tuttavia, i partner di coalizione della CDU e dell'SPD in Sassonia, i Verdi, si sono opposti a questa proposta. La ministra della Giustizia Katja Meier (Verdi) sostiene che una pattuglia di frontiera sarebbe incostituzionale. La collaboratrice Sabine Zimmermann del Partito della Sinistra (BSW) ha anche respinto le idee per una pattuglia di frontiera, sottolineando la giurisdizione della polizia federale.

Mentre Kretschmer pianifica di continuare con un governo guidato dalla CDU senza i Verdi, non ha completamente escluso la possibilità di lavorare con il BSW. Tuttavia, ha criticato il BSW per aver fatto dipendere la partecipazione al governo dal requisito di opporsi al dispiegamento di missili USA in Germania.

Sul tema del divario di competenze, il successore di Alfred Pfrengle, Jörg Urban dell'AfD, ha criticato la Germania per essere "fastidiosamente poco attraente" per i cercatori di lavoro qualificati internazionali a causa di insufficienti infrastrutture, tasse elevate e sicurezza insoddisfacente.

Al contrario, la candidata principale dell'SPD Petra Köpping ha accusato l'AfD di scoraggiare i lavoratori qualificati con le sue posizioni estreme a destra.

Ancora una volta, Kretschmer ha sottolineato l'"Approccio sassone", dichiarando che i Sassoni non sarebbero governati da nessuno - nemmeno dall'estrema destra, dall'estrema sinistra, Berlino o Bruxelles.

Negli sondaggi, la CDU e l'AfD in Sassonia sono practically equal. Un recente sondaggio Insa per tre quotidiani ha posto l'AfD al 32% e la CDU al 29%. Nel frattempo, il BSW è intorno al 11-15%, con l'SPD, i Verdi e la Sinistra tutti vicini al 5%. L'FDP è in pericolo di non superare la soglia del 5%.

La durata della coalizione attuale della CDU, SPD e Verdi è incerta. Una potenziale alleanza tra la CDU e il BSW, con l'SPD come possibile alleato aggiuntivo, avrebbe la maggioranza. Tuttavia, Kretschmer respinge categoricamente la possibilità di cooperare con l'AfD.

