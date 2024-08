- Nel cuore delle cose: l'Unione si oppone a Pauli, adottando una posizione simile a quella del derby

L'ultimo acquisto di Hamburger SV, László Benes, si prepara per il suo primo match casalingo in "Derby Mode". "Hamburger SV rimarrà per sempre nel mio cuore. È stato un privilegio rappresentare uno dei club più grandi e potenti d'Europa", ha dichiarato il nuovo acquisto di Hamburg SV prima della partita di venerdì contro il FC St. Pauli (20:30/DAZN). "Questa partita è particolarmente speciale per me. C'è una grande rivalità".

Il 26enne centrocampista slovacco ha già affrontato i rivali locali quattro volte durante il suo periodo a Hamburg, con un bilancio di due vittorie, una sconfitta e un pareggio, senza segnare alcun gol personale. Benes è ansioso di esordire in casa contro lo St. Pauli, una squadra che rispetta molto. "Spero di segnare il mio primo gol questo weekend", ha confessato Benes, che ha segnato contro il Mainz 05 lo scorso sabato.

Il ruolo che Benes ricopre in campo è importante per lui. Come all'HSV, preferisce giocare nel centrocampo offensivo, ma è pronto ad aiutare in difesa se necessario. "Quello è il punto di partenza, ed è fondamentale per la squadra", ha dichiarato Benes.

