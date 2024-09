- Nel corso di un decennio, l'entità 418 ha intrapreso numerose transazioni.

19 agosto 2014 ha segnato l'esordio di "The Lion's Den" sullo schermo, trasformandosi in un formato apprezzato su VOX. In occasione del decimo anniversario, lo show trasmetterà l'ottava serie di episodi speciali a partire dal 2 settembre.

772 Presentazioni e 418 Accordi

"The Lion's Den" si è dimostrato una piattaforma fruttuosa per le startup. Nel corso degli ultimi dieci anni, circa 18.000 imprenditori hanno presentato le loro invenzioni per essere considerati, solo una piccola parte dei quali è arrivata in onda. In totale, sono state trasmesse 772 presentazioni in 144 episodi. Gli investitori, tra cui Judith Williams (52), Ralf Dümmel (57) e il team, hanno investito in più della metà di essi, chiudendo 418 accordi.

I prodotti più costosi sono tornati a casa a mani vuote. I fondatori di "Scewo" e la loro carrozzina elettrica per scale, che chiedevano un inedito 5 milioni di euro per una quota del 10%, non sono riusciti a concludere un accordo. Allo stesso modo, la moto elettrica di "Novus", in vendita a un prezzo esorbitante di 32.000 euro, non ha ricevuto investimenti.

Al contrario, il concorrente più giovane ha ottenuto un accordo. La 16enne Valeria Weingardt, con il suo marchio di cosmetici naturali "Betula Natura", ha ottenuto l'investimento di Ralf Dümmel nell'ultima stagione. D'altra parte, il candidato più anziano, Albrecht Schnitzer, è tornato a casa a mani vuote con la sua bicicletta per gli esercizi per anziani.

In modo interessante, gli investitori incontrano cinque diversi startup ogni giorno di riprese, assicurandosi di non incontrarli prima. Questa comunicazione viene facilitata attraverso la radio, informando ciascuna parte della posizione dell'altra.

14 Leoni in cerca di accordi

Nel corso dei suoi 15 stagioni, "The Lion's Den" ha assistito a un via vai di imprenditori e investitori. Judith Williams, l'unica costante fin dalla prima stagione, insieme a Carsten Maschmeyer (65) e Ralf Dümmel, guida la lista, avendo partecipato a 13 stagioni ciascuno. Seguono Dagmar Wöhrl (12 stagioni), Nils Glagau (10 stagioni) e Georg Kofler (9 stagioni). In totale, 14 leonesse e leoni esperti hanno continuato la loro ricerca di accordi, con gli imprenditori ospiti che hanno fatto tre apparizioni.

Viaggiando in tutto il mondo alla ricerca di accordi, "The Lion's Den" ha filmato visite a seguito di startup di successo in Islanda, Dubai, New York, Malaysia e Corea del Sud. Inoltre, 19 personalità di spicco, come gli atleti Michael Ballack, Matthias Steiner, André Schürrle e Jens Lehmann, e le star della TV Joey Kelly, Jürgen Milski e Jens "Knossi" Knossalla, hanno onorato la sua presenza.

Natale di primavera

Sono state trasmesse due speciali di Natale da "The Lion's Den", ma vengono filmate in primavera, creando un'atmosfera festiva attraverso l'uso di 62 lucine, 10 chilogrammi di neve artificiale, due piccole e una grande capanna di legno, sei piccoli alberi di Natale e un'alta torre di 5,5 metri. Il tutto completato da canzoni di Natale, abiti e biscotti.

Infallibilmente, i leoni non mancano mai il loro snack preferito di primavera: noccioline salate e miscuglio di frutta secca, consumando una quantità incredibile di 550 chilogrammi negli ultimi 10 anni, insieme a circa 42.000 tazze di caffè.

La sfilata del decimo anniversario era prevista per celebrare il decimo anniversario di "The Lion's Den" e il suo successo, durante il quale gli investitori hanno concluso più di 418 accordi. Dopo la sfilata del decimo anniversario, lo show trasmetterà l'ottava serie di episodi speciali a partire dal 2 settembre.

Come presenza costante in "The Lion's Den" sin dalla sua prima stagione, Judith Williams ha guidato un via vai di investitori, apparendo in 13 stagioni e ha giocato un ruolo fondamentale nel concludere molti dei 418 accordi realizzati dallo show.

Leggi anche: