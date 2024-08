Nel corso del semestre scolastico sono state segnalate circa 3.485 violazioni del codice stradale nelle vicinanze di istituti scolastici.

Per i bambini delle scuoleelementari, il tragitto per andare a scuola spesso rappresenta una preoccupazione per la sicurezza. Ciò è evidente anche in un'accurata verifica della sicurezza all'inizio dell'anno scolastico, che ha rilevato numerosi casi di veicoli che superano i limiti di velocità.