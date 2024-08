- Nel corso del 2023 sono avvenuti sei gravi incidenti mortali sul posto di lavoro in Turingia.

Lo scorso anno, gli incidenti mortali sul lavoro in Turingia hanno causato la morte di sei persone, alla pari con il numero del 2022, secondo i dati più recenti sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, 27 lavoratori hanno subito gravi ferite, con 10 di questi incidenti verificatisi sui cantieri edili. I fattori che hanno contribuito a questi incidenti includevano cadute, oggetti caduti, ustioni ed esposizioni chimiche.

Nel 2023 sono stati segnalati in Turingia un totale di 6.590 incidenti sul lavoro, circa in linea con le cifre dell'anno precedente. Sono state effettuate 11.258 ispezioni per garantire la sicurezza sul lavoro, con 8.552 problemi identificati, principalmente relativi alla sicurezza tecnica, alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei lavoratori.

L'Ufficio per la Protezione dei Consumatori della Turingia ha intensificato la frequenza delle ispezioni lo scorso anno. Ciò è principalmente dovuto alla Legge sul Controllo della Sicurezza sul Lavoro, che introduce una soglia legale: entro il 2026, almeno il 5% delle imprese dovrà sottoporsi a ispezioni regolari. Nel 2023, gli ispettori hanno visitato oltre 2.000 imprese, rappresentando il 3,2% del totale.

