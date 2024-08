Nel contesto fornito, la formulazione potrebbe essere:

"'Buddy Walz' ha fatto amicizia con Kamala Harris circa due settimane fa. Lei è la dura avvocata, lui il tipo cordiale del cuore dell'America rurale. Durante la convention, fa ciò che gli piace alla folla giovane: parla in modo schietto.

'Allenatore', cantilena la folla: 'Allenatore, Allenatore, Allenatore!' Il candidato alla vicepresidenza Tim Walz, ex allenatore e insegnante, ha appena informato i delegati democratici che non ha mai partecipato a eventi così grandi come la Convention democratica degli Stati Uniti. Ma sa qualcosa riguardo ai discorsi motivanti. Walz, attuale governatore del Minnesota, dovrebbe aiutare Harris, che proviene dalla California a maggioranza democratica, a conquistare i voti cruciali per la vittoria di novembre.

'Questo è il quarto tempo', descrive la situazione contro i repubblicani: 'Siamo sotto di un touchdown. Ma abbiamo la palla e il vantaggio in attacco. Stiamo avanzando verso la linea di meta. E lasciate che vi dica, abbiamo la squadra giusta. Kamala Harris è tosta. Kamala Harris è esperta. E Kamala Harris è pronta. Il nostro compito è bloccare e placcare. Pollice dopo pollice. Yard dopo yard.'

Il 60enne Walz proviene dal cuore dell'America rurale, dove democratici e repubblicani lottano per ogni voto perché potrebbe decidere la Casa Bianca. Walz ha servito in precedenza come congressista. Ricorda di essere stato 'un insegnante di scuola superiore di quarantaquattro anni con figli a casa', privo di esperienza politica e fondi, ma che correva in un distretto profondamente rosso. 'Ma indovinate un po'? Non sottovalutate mai un insegnante di scuola pubblica!'

'Tutti sono Benvenuti'

Alcuni media stanno già incorniciando le elezioni come uno scontro sulla mascolinità stessa, con Walz rappresentato come il progressista papà con radici oneste, ex soldato, insegnante e allenatore di football americano, e il suo avversario repubblicano J.D. Vance come il controparte maschilista tossica, traducendo i suoi valori familiari e il cattolicesimo in richieste estreme. Non è esattamente una cosa o l'altra, ma: Walz aderisce a stereotipi familiari più morbidi particolarmente appealing contro Donald Trump.

'Se cresci in una piccola città, impari a prenderti cura gli uni degli altri', sottolinea il concetto di unità. 'La famiglia vicina potrebbe non condividere le tue opinioni, potrebbe non praticare la tua fede, potrebbe non condividere il tuo affetto. Ma vive vicino. Tutti sono benvenuti.' Mentre Walz esprime affetto per la sua famiglia, suo figlio Gus si alza, con le lacrime che scorrono sul viso, incapace di trattenere le emozioni finché sua madre e sua sorella lo rimettono a sedere.

Nelle settimane successive alla nomina a candidato alla vicepresidenza, Walz è stato trasformato in un cartellone pubblicitario universale. I repubblicani, ha detto, sono solo strani, scatenando una tendenza. Si posiziona come l'opposto: un uomo di famiglia alla mano, che mostra autenticità senza pretese. Parla di comunità e unità, mentre i repubblicani si concentrano sulla divisione e 'l'altro', facendoli sembrare irraggiungibili. Walz attira anche la generazione più giovane. Dopotutto, è stato parte delle loro vite come insegnante e padre per metà della sua vita. I democratici stanno cercando di trasformare quelle qualità nell'unico punto di forza di Walz, quello che potrebbe portare Harris e lui alla Casa Bianca.

I Giovani Votanti Preferiscono l'Autenticità

In precedenza, durante un evento su come raggiungere i votanti tra i 18 e i 27 anni, l'accento era su ciò che guida veramente questo gruppo cruciale per i democratici. 'Non abbiamo ancora dati su questo perché è presto', dice uno dei relatori a proposito di Walz, 'ma quando questo bianco del Minnesota parla casualmente della sua figlia adulta negli interviste, è interessante.' Walz ha anche firmato alcuni importanti decreti durante il suo mandato come governatore, il motivo per cui i giovani votanti parlano di lui.

Walz è fondamentale per i democratici perché si connette meglio con i giovani votanti di Vance e non si è ancora integrato profondamente nelle strutture del partito. Biden probabilmente non avrebbe vinto le elezioni presidenziali del 2020 senza il sostegno ampio di questo gruppo. Harris e Walz devono replicare questo, o le loro possibilità di sconfiggere Trump diminuiranno rapidamente. Le tattiche spaventose non funzionano sulla Generazione Z, hanno riferito i relatori; preferiscono l'autenticità, una visione per il futuro e un senso di appartenenza. La comunicazione è fondamentale per la Generazione Z. I primi sondaggi mostrano che Walz viene visto come più autentico di Vance e generalmente più positivamente.

Questo è stato evidente anche sui social media. Dopo che Harris ha scelto Walz, ci sono state numerose pubblicazioni su scenari 'fittizi' di 'Papà'. 'Tim Walz ti infila venti dollari in tasca quando sei a corto di benzina', diceva uno; un altro recitava: 'Tim Walz ti suona il clacson a un semaforo rosso, ti segnala di abbassare il finestrino e ti dice che la tua gomma posteriore destra sembra sgonfia.' Il sito di giochi IGN ha anche scoperto che Walz potrebbe diventare il primo 'Vicepresidente Gamer': è stato segnalato come un utente assiduo della Sega Dreamcast e occasionalmente si immerge troppo nella console, facendo sì che sua moglie gliela porti via.

Finora, Funziona"

Come vice-presidente nominato Walz, ha attraversato territori contesi insieme a Harris, condividendo una ricetta tipica del Midwest su social X. Il suo piatto di tacchino ha ricevuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e è stato cucinato da numerosi follower. Un utente entusiasta ha commentato: "Lascialo cucinare!". Incidenti del genere hanno scatenato conversazioni su Walz o quando, durante la convention, i suoi figli hanno scherzosamente messo le orecchie da coniglio dietro la sua schiena, un momento che ha orgogliosamente condiviso sul suo feed. Alcuni potrebbero definirlo propaganda, ma è evidente che la strategia sta funzionando. Al momento, Walz è visto favorevolmente dai democratici come il padre affettuoso con un'ampia empatia, che sostiene Harris nella sua missione di proteggere il futuro da potenziali distruzioni da parte di individui simili a Donald Trump.

Nella corsa per i voti nel Midwest, Walz e il candidato repubblicano Vance sono entrambi al lavoro. Walz esprime un'immagine a forte impronta familiare, laboriosa e socialmente consapevole della sua città natale, caratterizzata da fattorie e paesini. Nel frattempo, Vance si concentra sulla demografia che ha portato Trump alla vittoria nel 2016 - la Rust Belt, dove le città, le persone e le comunità industriali hanno subito un declino e anelano a essere riconosciute. Quindi, chi detiene il potere a novembre?

Nel contesto politico, Walz e Harris si stanno preparando per le elezioni presidenziali USA del 2024, con Walz previsto per aiutare a garantire voti cruciali per Harris. Walz, come candidato alla vicepresidenza, viene visto come un'alternativa al suo avversario repubblicano, che attira i giovani votanti con la sua autenticità e personalità alla mano.

