Nel contesto dell'UE, l'Ungheria identifica la recessione economica della Germania come una sfida significativa.

La difficile situazione economica della Germania, secondo il Ministro delle Finanze ungherese Mihaly Varga, rappresenta una sfida per l'intera UE. La contrazione dell'economia tedesca è un ostacolo significativo - non è solo un problema per l'Ungheria, ma per l'intera Unione Europea, ha sottolineato durante un incontro informale con alcuni colleghi dell'UE a Budapest. "Circa il 25% al 26% dell'economia ungherese è legato a quello tedesco. È il nostro problema - il mercato delle esportazioni, i collegamenti, la partnership, gli investimenti nel settore industriale".

Ha respinto le voci secondo cui le corporation straniere e tedesche operanti in Ungheria sono trattate ingiustamente. Ha sottolineato che il problema non riguarda il sistema economico o fiscale dell'Ungheria. "Credo che il problema ora sia il modello economico tedesco. La Germania si trova attualmente in una fase di rallentamento." In precedenza, le aziende tedesche avevano presentato reclami per un trattamento ingiusto e regole di concorrenza sleali in Ungheria.

Pochi ministri delle finanze dell'UE hanno partecipato all'incontro informale a Budapest. Alcuni hanno declinato l'invito - in parte a causa delle provocazioni del Primo Ministro ungherese Viktor Orban. Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner era presente.

