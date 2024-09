Nel contesto dell'Ucraina, ci sono state 1170 vittime russe nelle ultime 24 ore.

11:22 Blogger Militare: Ucraina Colpisce Magazzini Russi I blogger militari sulla piattaforma X sostengono che i droni ucraini abbiano colpito un deposito di armi russe a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi intorno al grande deposito di munizioni nella regione di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi della NASA riferisce anche di incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno ancora commentato la questione.

10:54 Klingbeil Sostiene l'Obligo di Aiutare l'Ucraina Il leader dell'SPD Lars Klingbeil spera che l'incontro sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein confermi la solidarietà con il paese attaccato dalla Russia. "L'incontro dovrebbe ribadire che tutti hanno l'obbligo, incluso il USA dopo le elezioni di novembre, di continuare a sostenere attivamente l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto Klingbeil. Ha anche suggerito di considerare "come le future conferenze sulla pace possono essere estese per discutere infine una prospettiva per la pace nell'interesse degli ucraini". Biden è previsto per la sua prima visita presidenziale in Germania il 10 ottobre. Il 12 ottobre si terrà un incontro dei 50 stati che assistono militarmente l'Ucraina alla base aerea USA di Ramstein - per la prima volta a livello più alto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è probabile che partecipi.

09:42 Portavoce di Zelenskyy sull'Uso delle Armi: i Russi Saranno Notificati Per Primi Secondo il portavoce del presidente ucraino, non c'è ancora una decisione chiara sull'uso delle armi occidentali all'interno del territorio russo. Serhiy Nykyforov, nel programma televisivo ucraino 24/7, menziona che non c'è "nessuna decisione finale e chiara" su questa questione. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha discusso la questione con diverse parti, tra cui Italia, Francia, Regno Unito e USA. Nykyforov aggiunge: "I russi sapranno per primi se viene concesso il permesso di infiltrarsi profondamente nel loro territorio. Sapranno per primi, seguiti da un'annuncio ufficiale."

08:45 La Svizzera Sostiene il Piano di Pace della Cina, Kyiv Delusa Il ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine al conflitto ucraino. Le opinioni svizzere su queste iniziative sono cambiate, come spiegato dal ministero a Berna. Tuttavia, le autorità ucraine vedono la posizione svizzera come una delusione, poiché stanno attualmente preparando un secondo summit per la pace a novembre. Nel giugno scorso, un primo incontro senza Russia e Cina ha coinvolto diverse decine di stati.

03:29 La Lituania Invia Aiuti a Kyiv La Lituania sta inviando un pacchetto di aiuti all'Ucraina, composto da munizioni, computer e forniture logistiche. La consegna è prevista per la fine di questa settimana, secondo il governo lituano. Dal inizio di quest'anno, la Lituania ha già fornito munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento.

02:29 Tragedia nella Regione di Kharkiv: Tre Morti e Sei Feriti Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi al villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha colpito istituti educativi e attività commerciali mentre le persone erano all'aperto, secondo il governatore dell'Oblast' di Kharkiv Oleh Syniehubov.

01:29 La Corea del Nord Vede l'Aiuto USA all'Ucraina come "Giocare con il Fuoco" La Corea del Nord, accusata di inviare illegalmente armi alla Russia, considera gli $8 miliardi di aiuti militari all'Ucraina un "enorme errore" e un "pericoloso gioco" contro la superpotenza nucleare russa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato i nuovi aiuti durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. Gli aiuti mirano a sostenere Kyiv nella difesa di sé stessa e includono armi con portata migliorata per sostenere gli attacchi alla Russia da una distanza di sicurezza.

00:25 Il Numero delle Vittime dell'Attacco a Sumy è Salito a Dieci Il numero delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. Inizialmente, una sola persona è morta nel primo attacco all'ospedale, come confermato dal ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato successivamente bombardato durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy accusa la Russia di condurre una "guerra contro gli ospedali".

22:54 La Squadra di Zelenskyy: gli USA sono Molto Interessati al "Piano di Vittoria" Ucraino Serhiy Nykyforov, portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, afferma che il governo degli Stati Uniti ha mostrato "un profondo interesse" per il cosiddetto "piano di vittoria" del presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrariamente ai resoconti dei media che indicano una risposta tiepida da Washington, Nykyforov, in televisione ucraina, afferma che il piano è stato "accolto a braccia aperte". Aggiunge che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso un ritorno con "alcune decisioni e risposte" riguardo al piano alla riunione del gruppo di contatto di Ramstein in Germania il 12 ottobre.

22:25 Zelenskyy Prevede il Sostegno di Trump all'Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy crede che Donald Trump supporterà l'Ucraina in caso di vittoria alle elezioni di novembre. Zelenskyy ha condiviso questa previsione con Fox News dopo aver incontrato il repubblicano USA, dicendo: "Non so cosa accadrà dopo le elezioni e chi sarà il presidente. Ma ho ricevuto forti assicurazioni da Donald Trump che sarà dalla nostra parte, che aiuterà l'Ucraina".

21:40 Lavrov: L'Occidente non dovrebbe mirare a una "vittoria" contro una nazione nucleare come la Russia

Nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov consiglia all'Occidente di non tentare di superare "una nazione nucleare come la Russia". Egli definisce simili tentativi "un gioco mortale". Non molto tempo fa, il Presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente accennato alla possibilità di utilizzare armi nucleari. Secondo lui, qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia, sostenuto da una potenza nucleare, sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di quelle nazioni.

