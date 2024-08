Nel contesto dell'attacco di Solingen, Kühnert si oppone ai suggerimenti di Merz riguardo alla politica di asilo

Non è giusto che sostanzialmente stiamo sbattendo la porta in faccia a persone che scappano dagli islamisti stessi," ha sottolineato Kühnert. Invece, dovremmo dedicare la nostra attenzione a contrastare la radicalizzazione dei giovani. "Dobbiamo fare attenzione ai predicatori radicali, in particolare online, e indagare su come si svolge questo processo di radicalizzazione," ha detto Kühnert.

Il leader della CDU, Merz, ha suggerito di sospendere l'accoglienza dei rifugiati dalla Siria e dall'Afghanistan, nonché le espulsioni verso questi paesi, in risposta all'attacco nel centro della città di Solingen che ha lasciato tre morti e otto feriti. Ha proposto di discutere con il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) per affrontare collettivamente le conseguenze di questo incidente.

Kühnert ha confermato che sono in corso sforzi per rimpatriare i criminali incalliti, e nel caso del sospettato di Solingen, avrebbe potuto essere espulso in Bulgaria. Secondo le fonti, il 26enne siriano è entrato nell'UE in Bulgaria. Il paese, secondo le fonti, era "pronto" ad accogliere l'uomo. Il governo dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia deve ora spiegare perché il rimpatrio non è riuscito.

Il Cancelliere federale Scholz visiterà Solingen il prossimo lunedì. Parlerà con la stampa insieme al Presidente del governo della Renania Settentrionale-Vestfalia Wüst (CDU) al mattino.

