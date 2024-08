- Nel contesto della Sassonia-Anhalt, i salari delle donne superano quelli degli uomini.

In Sassonia-Anhalt, le donne che lavorano part-time guadagnano mediamente di più dei loro colleghi uomini. La retribuzione media per le donne era di €3.207, contro €3.129 per gli uomini, secondo l'Agenzia per il Lavoro (BA). Le donne spesso lavorano in professioni che pagano di più, il che si traduce in guadagni più elevati. Tuttavia, la crescita annuale della retribuzione media è stata leggermente più rapida per gli uomini (€165) rispetto alle donne (€157).

La BA non divulga i guadagni tipici, ma la retribuzione media. La "media" divide i guadagni esaminati in due gruppi uguali, essendo meno influenzata dai guadagni elevati rispetto alla media. Ciò significa che il 50% dei dipendenti registrati guadagna di più e il restante 50% guadagna di meno. Vengono considerati solo i dipendenti part-time.

La retribuzione media per tutti i lavoratori part-time assicurati socialmente in Sassonia-Anhalt alla fine del 2023 era di €3.152, in aumento di €160 o del 5% rispetto all'anno precedente. I maggiori aumenti sono stati osservati nel settore del welfare e dei servizi sociali (+10%) e nell'ospitalità (+9%). A livello nazionale, la retribuzione media a dicembre 2023 era di €3.796, in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Amburgo aveva la retribuzione media più alta a €4.304, mentre Meclemburgo-Pomerania Anteriore aveva la più bassa a €3.098.

Differenze geografiche

Geograficamente, la disparità salariale sta aumentando, con gli abitanti delle città che guadagnano di più dei loro colleghi rurali in Sassonia-Anhalt. La retribuzione media lorda mensile era più alta a Halle, con €3.444, seguita da Magdeburgo con €3.399 e Dessau-Roßlau con €3.313. I guadagni più bassi sono stati registrati nel distretto di Wittenberg con €2.962.

Esaminando le professioni, i medici e gli insegnanti sono in cima alla classifica dei guadagni. Gli specialisti dentistici e i medici in Sassonia-Anhalt avevano la retribuzione lorda media più alta, con €7.010. Gli insegnanti delle scuole generali hanno ricevuto €5.806. I guadagni lordi più bassi sono stati segnalati nel settore della cura, come parrucchieri e estetisti, con €1.881.

