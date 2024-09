Nel contesto della competizione, il concorrente che porta la bandiera della Germania ha ridotto il suo ritmo raggiungendo un hat-trick di medaglie d'oro.

Ai Giochi Olimpici, il fiume Senna sta causando problemi significativi, con ritardi delle gare, problemi di salute tra gli atleti e generale frustrazione. Questo problema persiste anche durante i Giochi Paralimpici. Una delle persone coinvolte è Martin Schulz, grande favorito tedesco per le medaglie.

Piogge intense venerdì e un breve temporale sabato sera - il Senna si rifiuta ancora una volta di cooperare. La scarsa qualità del fiume problematico ha gravemente ostacolato la caccia di Martin Schulz a un tris di ori parigini. La squadra di crisi olimpica ha dichiarato l'emergenza domenica mattina presto per le undici competizioni di triathlon, poiché il nuoto nelle acque inquinate al Pont Alexandre III non era più fattibile.

Il progetto da miliardi di dollari Senna sta fallendo anche ai Giochi Paralimpici. Secondo un recente comunicato stampa della World Triathlon, la qualità dell'acqua del fiume è peggiorata a causa delle piogge degli ultimi due giorni. La qualità dell'acqua del sito della competizione non è adatta al nuoto e supera il limite stabilito dalla World Triathlon. La decisione è stata presa dopo una riunione notturna tra la World Triathlon, Paris 2024 e le autorità francesi competenti.

Duathlon come sostituto

Se la qualità dell'acqua migliorasse entro lunedì, tutte le undici gare per le medaglie si terrebbero allora. Le prime quattro competizioni previste per lunedì sono state spostate a domenica a causa delle aspettative degli organizzatori per condizioni migliori. Tuttavia, le piogge di venerdì e sabato hanno causato un significativo deterioramento. Rimanere in attesa di un eventuale spostamento a un altro giorno è incerto. In teoria, un duathlon (che consiste in corsa, ciclismo e corsa) è consentito come piano di riserva, ma il nuoto non dovrebbe mai essere imposto. "La salute degli atleti" è la priorità assoluta, ha dichiarato la World Triathlon.

La corrente è altrettanto brutta, se non peggiore

Anche tra i triatleti olimpici, la gara maschile ha dovuto essere rinviata a causa della scarsa qualità dell'acqua, e addirittura alcune sessioni di allenamento sono state annullate. Dopo le gare in acque aperte, diversi atleti, compresa la nuotatrice tedesca Leonie Beck, hanno segnalato nausea e addirittura vomito. La pioggia recente potrebbe anche intensificare la corrente.

Questo sarebbe "il problema principale" per i para-triatleti, aveva precedentemente dichiarato Schulz. La corrente era "ai limiti" per i nuotatori specializzati alle Olimpiadi, ha spiegato il campione paralimpico di Rio e Tokyo, aggiungendo che "molti para-atleti non possono nuotare controcorrente. Nel migliore dei casi, rimangono fermi. Molti nuoteranno all'indietro invece."

Queste sarebbero immagini umilianti che gli organizzatori preferirebbero evitare. Dopotutto, il governo francese ha investito circa 1,4 miliardi di euro per pulire il Senna. Un piano di riserva duathlon sarebbe disastroso. "Sarebbe un sapore amaro", ha sottolineato Schulz. Tuttavia, Meteo France prevede ulteriori piogge per il pomeriggio di domenica. Se la qualità dell'acqua migliorerà entro lunedì mattina, rimane incerto.

I persistenti problemi del Senna stanno influenzando la caccia di Martin Schulz a un tris di ori paralimpici nelle gare di triathlon. A causa della peggiorata qualità dell'acqua a causa delle piogge recenti, si sta valutando la possibilità di un duathlon come piano di riserva, ma costringere i nuotatori potrebbe compromettere la salute degli atleti, come sottolineato dalla World Triathlon.

