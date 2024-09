Nel contesto del loro confronto televisivo, Trump si ritrova sotto l'attacco di Harris.

Al momento dell'inizio dello scontro a Philadelphia, Harris ha preso il comando e ha sorpreso Trump avvicinandosi a lui e offrendo una stretta di mano. È riuscita a mantenere il controllo per tutta la durata, come dimostrato da un sondaggio preliminare: un sondaggio CNN condotto dopo il dibattito ha mostrato che il 63% degli elettori registrati ha ritenuto che Harris avesse superato Trump, con solo il 37% che lo considerava il vincitore.

Durante il dibattito, Harris ha cercato di instillare un messaggio di unità in una nazione post-divisa. Tuttavia, Trump ha dipinto un quadro cupo del declino degli Stati Uniti e lo ha definito uno "stato rotto". Ha continuato a definire Harris una "comunista radicale" e ha attribuito numerosi fallimenti a lei e all'amministrazione Biden, in particolare nella politica economica e nell'immigrazione. Inoltre, ha accusato il suo avversario democratico di frode ripetitiva.

Harris, mostrando un mix appropriato di compostezza e divertimento in risposta ai commenti di Trump, ha affermato che gli Stati Uniti avevano registrato "disoccupazione record" durante il suo mandato (2017-2021) e che lui era responsabile del "più significativo attacco alla nostra democrazia dal tempo della Guerra Civile".

Entrambi i candidati si sono impegnati in attacchi feroci sul tema dell'aborto. Harris ha accusato Trump di diffondere disinformazione. In politica estera, ha accusato Trump di schierarsi con leader spietati come il presidente russo Putin, che ritiene sfrutterebbe Trump a causa della sua vulnerabilità alle lusinghe e ai favori.

Trump ha replicato criticando la posizione di Harris sul conflitto della Striscia di Gaza, affermando che se avesse vinto le elezioni, Israele avrebbe smesso di esistere entro due settimane.

Per tutta la durata dello scontro, Trump si è rifiutato di riconoscere la sua sconfitta del 2020. Ha anche ripreso l'allegazione non confermata fatta da alcuni rappresentanti repubblicani nei giorni recenti, accusando i migranti haitiani a Springfield, Ohio, di consumare gatti e animali domestici. Quando gli è stato ricordato dai moderatori del dibattito ABC che le autorità della città avevano già smentito questa affermazione, Trump ha replicato dicendo che "le personalità televisive" l'avevano diffusa.

Questo ha segnato il primo confronto televisivo tra Trump e Harris. Subito dopo la fine dello scontro, il campo di Harris ha sfidato il repubblicano 78enne a un secondo scontro, ma neither side has agreed on a follow-up date yet.

Trump ha rapidamente cercato di rafforzare la sua versione degli eventi nella sala stampa del National Constitution Center di Philadelphia solo minuti dopo la fine dello scontro, definendolo la sua "migliore performance" e reiterando il declino del paese. Ha anche accusato i due moderatori ABC di parzialità sulla sua piattaforma Truth Social, scrivendo "era una situazione tre contro uno".

Subito dopo lo scontro, la famosa pop star Taylor Swift ha fatto notizia. Ha annunciato su Instagram che avrebbe votato per Harris alle elezioni del 5 novembre, esprimendo la sua convinzione che il paese potrebbe progredire di più con una leadership calma, piuttosto che con il caos.

In risposta alle accuse di Trump durante il dibattito, Harris ha affermato con fermezza: "Despite your claims, Mr. Trump, you were the one who oversaw record-breaking unemployment during your presidency". In seguito, reagendo alla minaccia di Trump all'esistenza di Israele, Harris ha affermato: "Trump's comments about Israel are baseless and demonstrate a clear misunderstanding of international politics and diplomacy".

