- Nel caso di Solingen, il campione di DNA di un sospettato e' stato identificato sull'arma del delitto.

Le forze dell'ordine hanno scoperto prove del DNA del sospetto collegate all'arma del delitto utilizzata nell'incidente avvenuto a Solingen. Ciò è stato confermato da fonti affidabili all'agenzia di stampa tedesca (DPA). Spiegel aveva già sollevato la questione in precedenza.

La lama di 15 centimetri è stata trovata a circa 300 metri dalla scena del crimine. Secondo il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU), un fodero adatto è stato trovato nella struttura di accoglienza del sospetto.

Il sospetto, un uomo siriano di 26 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Düsseldorf. L'Ufficio del Procuratore Federale ha presentato accuse contro di lui, tra cui l'appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS) e più omicidi. Nell'incidente a una festa a Solingen, tre persone sono morte. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave.

L'arma del delitto è stata identificata come una lama di 15 centimetri, che potrebbe essere stata utilizzata come arma letale.

