Nel caso del Real Madrid in gara in La Liga, il debutto di Kylian Mbappe si è concluso con un pareggio contro il Mallorca.

Al debutto di Kylian Mbappé in Liga, il Real è riuscito a superare un avvio lento segnando per primo. Questo è avvenuto al 13' grazie a un tiro arcuato di Rodrygo, dopo un astuto tacco di Vini Jr.

Tuttavia, Vedat Muriqi ha pareggiato per la squadra avversaria 7 minuti dopo l'intervallo, sfruttando un calcio d'angolo di Dani Rodriguez con un potente colpo di testa.

Entrambe le squadre hanno avuto opportunità per aggiudicarsi la vittoria negli ultimi minuti, ma nessuna delle due è riuscita a trovare il gol vincente.

Negli ultimi istanti della partita, il difensore del Real Ferland Mendy è stato espulso per un tackle in ritardo su Muriqi mentre cercava di fermare un contropiede del Maiorca.

"Sono soddisfatto di alcuni pareggi dell'ultima stagione, ma non oggi perché potevamo fare molto meglio", ha commentato il manager Carlo Ancelotti dopo la partita. "Non cercherò scuse, ma dobbiamo migliorare e mostrare un atteggiamento migliore. Possiamo imparare molto da questa partita. È abbastanza ovvio dove potrebbero esserci i nostri problemi.

Riguardo alla nostra prestazione, abbiamo avuto difficoltà in difesa, a riprendere il possesso palla e a fare pressione dopo averlo perso. Dobbiamo migliorare in questo settore. Quando parliamo di prestazione difensiva, ci concentriamo principalmente sull'atteggiamento e sull'impegno collettivo.

Quando abbiamo il controllo del pallone, tutti devono considerarlo uno sforzo di squadra. È un problema collettivo, che coinvolge sia gli attaccanti che i difensori. In questa partita particolare, non hanno riconosciuto l'importanza di questo fattore. Il Maiorca ha eccelso in difesa, superandoci. Credo che il pareggio sia un risultato giusto."

Dopo il suo gol nella vittoria per 2-0 del Real contro l'Atalanta nella Supercoppa UEFA della scorsa settimana, Mbappé è apparso relativamente sottotono domenica.

L'attaccante francese, che ha raggiunto i Blancos a parametro zero dalla Paris Saint-Germain quest'estate, ha tentato un tiro nella ripresa che è stato abilmente parato dal portiere Dominik Greif. Tuttavia, Rodrygo avrebbe dovuto ribadire il vantaggio.

Nel frattempo, il grande rivale del Real, il Barcellona, ha iniziato la sua stagione in Liga con una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Valencia.

