- Nel caso dei controlli di velocità in MV una macchina su cinque è troppo veloce

Durante i controlli coordinati di velocità effettuati nell'ambito della campagna di sicurezza "Guida.Arriva.Vivi", le autorità del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno rilevato 2.854 violazioni del limite di velocità la scorsa settimana. Ciò significa che circa uno su cinque veicoli che hanno attraversato i posti di controllo stava superando il limite di velocità.

"Lo scopo di questi controlli non è punire il maggior numero possibile di violazioni, ma piuttosto sensibilizzare tutti sulla questione della velocità come principale causa di gravi incidenti stradali, che troppo spesso si traducono in morte e feriti", ha spiegato il Ministro dell'Interno Christian Pegel (SPD). A aprile, c'è stata una settimana di azione nel nord-est in cui sono stati controllati addirittura 54.500 veicoli, con circa uno su dieci che superava il limite di velocità.

La velocità eccessiva rimane una delle principali cause di incidenti gravi. La tendenza precedente in diminuzione di incidenti mortali sulla strada in MV non si è protratta nella prima metà del 2024. Secondo il Ministero dell'Interno, 48 persone sono morte sulle strade dello stato nei primi sette mesi di quest'anno.

Nel 2023, ci sono state 57 vittime sulla strada nel nord-est, il numero più basso mai registrato nello stato. Rispetto all'anno precedente, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha registrato la maggiore diminuzione del numero di morti sulla strada, pari al 31%. Nel complesso, il numero di morti sulla strada in Germania nel 2023 è leggermente aumentato.

I motociclisti dovrebbero anche fare attenzione alla loro velocità, poiché sono stati tra i veicoli controllati durante la settimana di azione di aprile. despite the emphasis on awareness, motorcycle riders accounted for a significant number of speeding violations, illustrating the need for continued education and vigilance.

