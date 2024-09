Nel campo politico, il famoso quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes decide di non sostenere il presidente Trump e la candidata alla vicepresidenza Kamala Harris.

Il giorno successivo alla finale degli US Open con sua moglie Brianna, il compagno di squadra Travis Kelce e l'artista Taylor Swift, che ha sostenuto Harris nella sua corsa alla presidenza sui social media la sera di martedì, Mahomes è stato interrogato sul legame del precedente presidente con il tre volte campione del Super Bowl e sua moglie.

"Io non vorrei che la mia casa e il mio podio diventassero un endorsement per un candidato o per qualsiasi cosa, indipendentemente dalla posizione", ha dichiarato il due volte MVP della lega durante la sua conferenza stampa quotidiana di mercoledì.

"Penso che il mio ruolo sia quello di informare le persone a registrarsi per votare. È quello di informare le persone a fare la loro propria ricerca e quindi fare la loro scelta migliore per loro e per la loro famiglia".

"Ogni volta che sono su questo palco e mi vengono poste queste domande, mi riferirò costantemente a questo perché credo che sia questo a rendere l'America così fantastica", ha detto Mahomes.

Il mercoledì, Trump è apparso su Fox News e gli è stato chiesto dell'endorsement di Swift per Harris.

"In realtà, preferisco molto di più la signora Mahomes, se volete sapere la verità. È una grande sostenitrice di Trump. Non sono un fan di Taylor Swift", ha detto Trump.

Mahomes è stato chiesto se avesse pensato a Trump, in particolare menzionando sua moglie.

"No. Penso che alla fine della giornata, sia questione di me e della mia famiglia e di come gestiamo gli altri", ha risposto Mahomes.

"Penso che vediate che Brianna fa molto nella comunità. Faccio molto nella comunità per aiutare a elevare le persone e fornire altre opportunità alle persone di utilizzare la loro voce".

"Nel clima politico, le persone useranno cose qui e lì, ma non posso permettere che questo influenzi come vado avanti con il mio lavoro ogni giorno e vivo la mia vita - e cerco di viverla al meglio delle mie capacità", ha detto.

Mahomes è stato ripetutamente interrogato sul fatto che il suo nome fosse stato menzionato nel dibattito politico durante un anno elettorale.

"Sono cresciuto con persone di diversi aspetti della vita e di ogni background. Penso che il miglior aspetto di uno spogliatoio di football, e in sostanza come sono cresciuto negli spogliatoi del baseball, sia che le persone possano riunirsi e raggiungere qualcosa e raggiungere un obiettivo comune".

"Penso che se possiamo fare lo stesso come nazione, penso che possiamo ottenere il meglio l'uno dall'altro. Penso che sia qualcosa che faccio ogni giorno. Ogni volta che esco con qualcuno, non penso alle loro vedute politiche o a cose del genere. Penso alle persone e a come si relazionano con gli altri, e ho passato il fine settimana con molte brave persone".

Mahomes e i Chiefs affrontano i Cincinnati Bengals in casa domenica.

