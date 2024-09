Nel campo finanziario, George Clooney affronta la Commerzbank

Andrea Orcel, l'imprenditore italiano che incarna lo stereotipo dell'instancabile banchiere d'investimento. Malgrado gli ostacoli miliardari, egli rimane determinato nel suo obiettivo di guidare una delle banche più preziose d'Europa, anche se ciò dovesse creare problemi per Commerzbank. La sua tesi di laurea sembra preannunciare futuri problemi con la banca tedesca.

Andrea Orcel non è noto per stringere relazioni strette. Invece, coltiva l'immagine di un manager severo, mantenendo la persona di un banchiere d'investimento di successo e un imprenditore stereotipato, anche durante i momenti di difficoltà finanziaria.

Nato a Roma, Orcel ha acquisito la reputazione di "accanito degli affari" e viene affettuosamente chiamato "lo squalo della finanza" e "George Clooney della banca". Il New York Times lo chiama semplicemente "il banchiere d'investimento più noto d'Europa". Negli ultimi tre anni, il 61enne ha prestato servizio come CEO di UniCredit, la seconda banca più grande d'Italia, che potrebbe presto fondersi con Commerzbank, rendendolo l'architetto di una delle più grandi fusioni bancarie d'Europa.

Una buonuscita d'oro da €25 milioni

cresciuto in una famiglia della classe media a Roma, Orcel ha studiato economia alla "La Sapienza" università della sua città natale prima di ottenere il master alla prestigiosa scuola di business INSEAD. A 25 anni, Orcel è partito per Londra per lavorare per Goldman Sachs, poi si è trasferito a Parigi per la Boston Consulting. Negli anni '90, l'italiano ha joining Merrill Lynch, ricoprendo diversi ruoli di leadership. Dopo un periodo al Royal Bank of Scotland, ha assunto un ruolo presso la banca svizzera UBS nel 2012 come responsabile della banca d'investimento, accettando un bonus di firma di €25 milioni.

Come capo del più costoso salvataggio bancario d'Europa durante la crisi finanziaria, la reputazione di Orcel sembra essere rimasta intatta. Ha consigliato al Royal Bank of Scotland di acquisire la banca olandese ABN Amro proprio prima della crisi - allora il più costoso takeover bancario mai visto. Quando i mercati sono crollati poco dopo, i contribuenti britannici sono stati lasciati a pagare un conto di £45 miliardi per salvarla.

Vero al suo stile, Orcel ha respinto le critiche e ha continuato a mettere i suoi interessi al primo posto. Nel 2018, era stato designato come CEO della banca spagnola Santander, ma i dissidi sulle condizioni hanno alla fine impedito che assumesse il ruolo. Tuttavia, se n'è andato con un pagamento di €51 milioni da UBS.

Il governo tedesco ha perso il controllo?

Nel 2021, Orcel è tornato in Italia come CEO di UniCredit, che ha una capitalizzazione di mercato di €60 miliardi, rendendola una delle banche più preziose d'Europa. Vale più di Commerzbank (€18,5 miliardi) e Deutsche Bank (€29 miliardi) combinate e ha registrato un utile di €8,6 miliardi lo scorso anno. UniCredit ha posseduto la banca tedesca Hypovereinsbank dal 2005 e il suo prossimo obiettivo potrebbe essere Commerzbank, rendendola la seconda banca privata più grande della Germania.

Le voci di acquisizione circolano da quando Orcel è stato nominato, ma è stato solo lo scorso estate che ha iniziato ad aumentare la quota della sua istituzione in Commerzbank - sorprendendo il governo tedesco la scorsa settimana con l'acquisto del 4,5% delle azioni offerte in vendita dal governo federale. UniCredit ora detiene un totale del 9% di Commerzbank e ha espresso interesse nell'acquisire ulteriori azioni. Solo il governo tedesco detiene una quota maggiore in Commerzbank con il 12%.

I resoconti del "Financial Times" suggeriscono che il governo tedesco sia stato consigliato dalla banca statunitense JP Morgan Chase nella vendita della sua quota del 4,5%, il che potrebbe aver incoraggiato l'offerta di UniCredit. Tuttavia, i funzionari tedeschi di alto livello hanno dichiarato di aver appreso dell'interesse e della quota esistente di UniCredit in Commerzbank solo la sera della vendita. "Al momento in cui il processo di bookbuilding è diventato irreversibile, il Ministero federale delle finanze non era a conoscenza che Unicredit deteneva ulteriori quote in Commerzbank", ha detto il ministero al giornale. I funzionari tedeschi di alto livello ora sembrano frustrati per l'esito della vendita, con un funzionario che ha definito il comportamento di UniCredit "molto scorretto".

Orcel nega queste accuse in un'intervista con il "Handelsblatt". "Siamo stati contattati da rappresentanti del Ministero federale delle finanze e i loro consulenti a livello operativo prima dell'asta del 4,5% del pacchetto azionario statale", dice. "Durante l'asta del pacchetto azionario federale, l'agenzia delle finanze ha quindi raccolto offerte da vari investitori e ha scelto alla fine la nostra. Tutti i partecipanti erano consapevoli che la nostra quota sarebbe aumentata al 9% e quali implicazioni ciò comporta". Orcel sostiene che l'interesse di UniCredit in Commerzbank sia stato noto a tutte le parti rilevanti in Germania da tempo, il motivo per cui sono stati contattati in primo luogo.

Orcel preferisce tenere le sue questioni personali sotto chiave e mantiene un profilo basso sui social media. Dal 2009, è sposato con l'arredatrice Clara Batalim-Orcel e ha un figlio con lei.

Se un takeover di Commerzbank dovesse verificarsi sotto la sua guida, sarebbe sostanzialmente un affare concluso: Orcel ha scritto la sua tesi di laurea sulle ostili acquisizioni bancarie.

