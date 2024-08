- Nel campo delle malattie cardiache, smettere di fumare riduce drasticamente del 50% il rischio di avere un infarto.

È noto che il fumo può essere dannoso per la salute e potenzialmente letale. "Raramente c'è una malattia che non sia negativamente legata al fumo di sigaretta", afferma Ulrich Laufs, consulente scientifico della Fondazione tedesca per il cuore e direttore di cardiologia all'Ospedale universitario di Lipsia. Nonostante il fatto che le sigarette siano state dimostrate come causa di tumori, ictus e attacchi di cuore, molte persone trovano difficile smettere di fumare.

Uno studio ha rivelato che anche dopo la diagnosi di malattia coronarica stabile, smettere di fumare offre ancora notevoli vantaggi, riducendo significativamente il rischio di gravi eventi cardiovascolari come gli attacchi di cuore. "La malattia coronarica stabile si verifica quando le arterie coronariche diventano ristrette a causa dei depositi di calcio", spiega Laufs. Il termine 'stabile' indica che non sono risultati eventi cardiovascolari potenzialmente letali da un vaso sanguigno ostruito, come gli attacchi di cuore o gli ictus.

I ricercatori hanno trovato che il rischio di tali eventi pericolosi diminuiva quasi della metà (44 percento) in cinque anni se i pazienti smettevano di fumare dopo la diagnosi. Al contrario, coloro che avevano solo ridotto il loro consumo di sigarette non mostravano alcuna differenza significativa nel rischio rispetto a coloro che avevano continuato il vizio.

Se non dopo una diagnosi, allora quando?

Il primo anno successivo alla diagnosi è particolarmente cruciale, secondo l'autore dello studio Jules Mesnier dell'Ospedale Bichat-Claude Bernard a Parigi. Addirittura il 73 percento di coloro che avevano smesso di fumare dopo la diagnosi è rimasto astinente durante questo periodo, riducendo significativamente il loro rischio di attacchi di cuore e altri gravi eventi cardiovascolari.

Per il cardiologo Harm Wienbergen dell'Ospedale Klinikum Links der Weser a Brema, è una conseguenza logica che quasi tre quarti dei pazienti che smettono di fumare dopo la diagnosi smettono di fumare entro il primo anno: "Il desiderio di smettere di fumare è particolarmente forte dopo aver ricevuto una diagnosi potenzialmente letale".

I pazienti dovrebbero essere fortemente incoraggiati a smettere di fumare al momento della diagnosi, suggerisce Mesnier. Informarli che possono ridurre il loro rischio di "evento grave o morte" della metà è un messaggio potente.

Mentre i fumatori ex-fumatori riducono rapidamente il loro rischio di attacchi di cuore e altri eventi cardiovascolari rispetto ai fumatori attivi, non raggiungono mai il livello di rischio dei non fumatori, anche dopo anni.

Tuttavia, per coloro che persistono nel fumare, il rischio di eventi gravi aumenta di circa l'8 percento ogni anno. "Un attacco di cuore può portare a una debolezza cardiaca permanente e difetti valvolari a causa dei danni alla funzione cardiaca", spiega Wienbergen.

E coloro che smettono di fumare - o non iniziano mai - fanno più che solo favorire il loro cuore, aggiunge. Non fumare non solo riduce il rischio di attacco di cuore e ictus, ma anche, ad esempio, demenza e diabete.

Esperto: Ambienti non fumatori aiutano a smettere

Per aiutare i fumatori, siano essi pazienti cardiaci o meno, a smettere, il loro ambiente immediato dovrebbe essere privo di fumo, consiglia Laufs: "La probabilità che qualcuno smetta di fumare con successo è correlata al fatto che il fumo si verifichi nel suo ambiente". Per alcuni pazienti, il supporto medico o la terapia sostitutiva della nicotina possono anche essere un'opzione.

"Sempre dico ai miei pazienti che non è mai troppo presto o troppo tardi per smettere di fumare", sottolinea Mesnier. "Ma prima un paziente smette, meglio è per la salute del cuore".

