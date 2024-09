- Nel campo della pianificazione dei parchi nazionali, la Renania del Nord-Westfalia è in testa.

Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) ha abbandonato i suoi piani per istituire la propria Amministrazione del Parco Nazionale. Il Ministero dell'Ambiente, in risposta a una domanda del SPD, ha rivelato che questi piani non sono più perseguiti. L'autorità proposta è stata criticata dall'opposizione per la mancanza di progressi nell'identificazione di un secondo parco nazionale in NRW.

Il deputato del SPD René Schneider aveva precedentemente chiesto delle responsabilità della "nuova amministrazione". Il Ministro dell'Ambiente Oliver Krischer (Verdi) aveva risposto in quel momento: "L'amministrazione del parco nazionale appena istituita sarà responsabile della gestione dei parchi nazionali, un compito che è stato trasferito al Ministero dell'Ambiente, della Protezione della Natura e dei Trasporti".

Nessuna domanda per un secondo parco nazionale finora

Mentre Krischer aveva precedentemente parlato di più parchi nazionali, questo rimane incerto. Dal 2004 c'è il Parco Nazionale dell'Eifel. Nessuna regione ha ancora presentato domanda per un secondo, nonostante la ricerca in corso da più di un anno.

La relazione del Ministero dell'Ambiente al parlamento dello stato suggerisce che l'Autorità del Parco Nazionale della Foresta dell'Eifel, insieme al suo personale, dovrebbe essere trasferita all'esistente Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV).

Schneider, politico ambientale del SPD, ha detto alla dpa: "Sembra che il Ministro Krischer si sia reso conto che la probabilità di un secondo parco nazionale sta diminuendo a causa della sua inazione". Il ministro sta "attuando il suo piano per istituire un'autorità che sarebbe uno spreco di denaro dei contribuenti", ha detto Schneider, ma questo è solo il primo passo. Ha chiamato per una revisione completa del pasticcio del parco nazionale.

