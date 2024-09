Nel campo della difficoltà di fronte al Servizio Segreto degli Stati Uniti

"Tutti parlano degli errori di quel giorno particolare," ha dichiarato un precedente agente riguardo all'incidente di Butler, Pennsylvania. "E suggerisco che gli errori del 13 luglio, così come quelli recenti in Florida, indicano un problema più profondo all'interno del Secret Service," ha espresso questo ex agente, che ha lasciato l'organizzazione a marzo.

CNN ha contattato una dozzina di agenti attuali e precedenti che hanno riferito di una stazione di servizio contrassegnata da procedure obsolete, problemi radicati e un'atmosfera dannosa.

La reputazione del Secret Service è sinonimo di precisione, prudenza e protezione. Tuttavia, la situazione reale è più complessa - un ambiente di lavoro ad alta pressione e ad alto rischio con numerosi ostacoli organizzativi e logistici.

Era questa la situazione per una squadra di agenti senior del Secret Service assegnati a San Francisco per aiutare a sovrintendere al perimetro di sicurezza di un recente summit per i leader dell'Asia-Pacifico e il presidente Joe Biden.

Uno di questi agenti, che ha scelto di rimanere anonimo per parlare liberamente, ha detto a CNN che la squadra di due persone responsabile del luogo del summit aveva solo quattro anni di esperienza sul campo, il che si è tradotto in una scarsa comunicazione e una gestione delle risorse. Al loro arrivo, non c'era una briefing pre-evento, non c'era un piano, non c'erano istruzioni sul ruolo dell'agente e la comunicazione era minima fino alla fine.

"I ho passato un'intera settimana lì senza vedere mai uno degli agenti del sito fino a quando non li ho praticamente fermati e ho chiesto perché eravamo ancora in servizio anche dopo che l'ultimo protetto se n'era già andato da ore," ha ricordato l'agente veterano, che è stato con il Servizio per quasi due decenni, durante un'intervista con CNN. L'agente ha lasciato l'agenzia alcuni mesi dopo.

Un altro agente senior stava valutando il pensionamento, ma l'incidente di San Francisco lo ha spinto a rivedere la sua decisione e a lasciare.

L'incidente di San Francisco sottolinea la profondità dei problemi di morale basso, burnout, personale e trattenimento dell'agenzia. Questi problemi, secondo fonti interne ed esterne all'organizzazione, sono ulteriormente aggravati da una scarsa leadership sia a livello senior che intermedio.

Il Secret Service è sotto una notevole pressione dopo il tentato assassinio di Butler, Pennsylvania, che ha comportato un aumento della sicurezza per Trump, eventi più grandi per la vicepresidente Kamala Harris, l'aggiunta dei candidati alla vicepresidenza Sen. JD Vance e Gov. Tim Walz e loro coniugi, nonché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York questa settimana. (Il Secret Service è legalmente obbligato a proteggere tutti i capi di stato stranieri mentre si trovano sul suolo americano). Queste responsabilità si aggiungono ai compiti regolari come la protezione a tempo pieno e parziale di 42 dignitari - il presidente, il vicepresidente e le loro famiglie, i candidati alla presidenza e le loro famiglie e gli ex presidenti, tra gli altri.

Il Servizio ha richiesto un finanziamento supplementare dal Congresso per rafforzare le sue risorse. Il Congresso è previsto per approvare un supplemento di 231 milioni di dollari per l'agenzia attraverso un disegno di legge di finanziamento a breve termine questa settimana.

"Dal 13 luglio, il Secret Service degli Stati Uniti ha potenziato il nostro modello di protezione per i protetti. ... Per sostenere questa posizione potenziata, necessitiamo di risorse aggiuntive per le spese di viaggio aumentate, gli straordinari, gli strumenti di sicurezza tecnologica, le capacità di operazioni speciali e le spese di supporto dei partner per i potenziamenti della protezione," ha dichiarato Anthony Guglielmi, capo della comunicazione del Servizio, in una dichiarazione a CNN.

"Il personale del Secret Service degli Stati Uniti affronta un lavoro incredibilmente difficile ogni giorno e opera in un ambiente minaccioso costantemente mutevole per eseguire la sua missione senza fallimenti. L'agenzia rimarrà impegnata a sostenere il suo personale, compreso l'adesione alle risorse necessarie per consentire loro di svolgere efficacemente i loro compiti," ha aggiunto Guglielmi.

Difficoltà di personale

Il Servizio ha lottato con la ritenzione del personale e l'attrito, anche mentre cerca di assumere più agenti per alleggerire il carico di lavoro del suo personale attuale.

Durante una conferenza stampa lo scorso fine settimana, il presidente Joe Biden ha sottolineato che il Servizio "ha bisogno di più aiuto".

"La cosa che voglio sottolineare è che hanno bisogno di più aiuto e credo che il Congresso dovrebbe rispondere alle loro esigenze se, in effetti, richiedono personale supplementare," ha detto Biden, aggiungendo "stanno ancora decidendo se hanno bisogno di più personale o no".

Il direttore ad interim del Servizio, Ronald Rowe, ha dichiarato lo scorso fine settimana che l'agenzia era sulla buona strada per assumere più di 400 agenti speciali quest'anno, notando che le domande per unirsi al Servizio sono "ai livelli più alti di sempre".

Il Servizio ha circa 8.100 dipendenti, secondo un funzionario del Servizio, che include circa 3.800 agenti speciali, 1.500 ufficiali della divisione uniforme, quasi 275 personale tecnico di legge e enforcement e più di 2.400 dipendenti amministrativi, professionali e tecnici.

Durante la sua testimonianza di fronte al Comitato di vigilanza della Camera nel luglio scorso, la direttore uscente del Secret Service, Kimberly Cheatle, ha informato i membri del Congresso che l'agenzia stava "lavorando verso un obiettivo di circa 9.500 dipendenti per soddisfare le future e le esigenze emergenti".

La Casa Bianca sta lavorando per trovare un sostituto per Cheatle e sta attualmente valutando i potenziali candidati, secondo una fonte informata sui colloqui. Non è chiaro se una decisione verrà presa prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Un funzionario del Servizio ha dichiarato che l'agenzia si sta concentrando sulla ritenzione mentre utilizza una strategia di assunzione proattiva e dinamica.

Tuttavia, trattenere il suo personale attuale rimane una sfida.

Secondo il funzionario del Servizio, il tasso di turnover dell'agenzia è stato del 10,26% nell'anno fiscale 2022, dell'8,78% nel 2023 e dell'8,85% per l'anno fiscale 2024 finora.

Lo vedono come niente più che un'entità fisica, ha dichiarato, implicando che gli incentivi per trattenere i dipendenti che sono stati con l'agenzia tra i 5 e i 15 anni, che stanno valutando i trasferimenti altrove con stipendi equivalenti, riduzione dei viaggi e miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita personale, sono insufficienti.

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti si colloca al 413º posto su 459 agenzie e sottocomponenti governative nella classifica dei Migliori Luoghi in cui Lavorare nel Governo Federale, secondo un'indagine annuale condotta dal non-partisan, non-profit Partnership for Public Service e dal Boston Consulting Group.

Un'agente in servizio, che ha richiesto l'anonimato per esprimersi liberamente, ha dichiarato a CNN: "Abbiamo visto molte persone optare per andarsene invece di andare in pensione".

Una fonte di profondo malcontento all'interno della forza lavoro del Servizio Segreto è l'obbligo per gli agenti senior di lavorare straordinari non retribuiti. Una volta superato il limite di retribuzione degli straordinari oltre lo stipendio base, gli agenti continuano a lavorare, sebbene non retribuiti.

Un rappresentante del Servizio Segreto ha rifiutato di fornire un conteggio esatto dei dipendenti interessati da questa politica. I limiti di retribuzione sono definiti dal codice degli Stati Uniti. Nel 2016, il Congresso ha approvato una legge e l'ha rinnovata quest'anno, portando il tetto della retribuzione a $221,145.

Rowe, il direttore ad interim, ha riconosciuto il problema nei suoi recenti commenti: "Gli uomini e le donne del Servizio Segreto in questo momento si stanno spingendo oltre e stanno affrontando le sfide".

La carenza di personale è ulteriormente aggravata dalle circostanze attuali.

Jonathan Wackrow, un ex agente del Servizio Segreto e collaboratore di CNN, ha suggerito che le misure di protezione per tutti i protetti dell'agenzia "dovrebbero essere potenziate in modo omogeneo" dopo il tentato assassinio di Trump in Florida questa settimana. Tuttavia, ha riconosciuto che "la realtà impone che non ci sia altro da offrire".

L'agenzia dovrebbe anche essere "estremamente cauta" riguardo a eventuali rappresaglie contro altri protetti a seguito degli attacchi contro Trump, ha consigliato Wackrow, riconoscendo che la probabilità di atti di violenza imitativi è "estremamente alta".

Stress Lavorativi

Negli ultimi anni, gli agenti hanno assunto ruoli ad alto stress per periodi prolungati.

In precedenza, gli agenti erano tenuti a servire in "fase due" - tipicamente incarichi di protezione - per circa tre anni, ma tale aspettativa è ora aumentata a sei anni, ha rivelato l'agente.

"Sei sempre in allerta, sempre sul chi vive. Immagina quella pressione in tutto il tuo corpo", ha detto l'agente attuale, evidenziando i livelli elevati di burnout tra i loro colleghi.

"Se sei distratto in qualsiasi modo, rischi di perdere cose come quelle accadute in Florida", hanno aggiunto, riferendosi al secondo tentato assassinio sventato da un agente al golf club di Trump.

L'agenzia offre consulenze a breve termine da parte di professionisti della salute mentale e un programma di supporto tra pari confidenziale.

L'ambiente politico iperpolarizzato degli ultimi dieci anni ha posto uno stress sulla agenzia che ha sempre valorizzato la sua neutralità e i suoi rapporti profondi con i leader di entrambi i partiti che protegge. Sono state sollevate domande e preoccupazioni interne da alleati di Biden al The Washington Post durante la transizione presidenziale riguardo alla forte lealtà personale e politica di alcuni agenti del Servizio Segreto a Trump, che, secondo fonti di CNN, ha portato a problemi di assegnazione.

CNN ha riferito in precedenza che il rapporto tra i Biden e l'agenzia era "combustibile" all'inizio dell'amministrazione, peggiorato da "incidenti mordaci" con due dei primi animali domestici della famiglia e orari di lavoro impegnativi. Un portavoce del Servizio Segreto ha smentito qualsiasi rapporto di tensione tra il Servizio Segreto e i Biden.

"Non eravamo mai politici in modo partisan", ha detto un agente veterano.

"La cosa più importante era che il protetto si fidasse di noi, ma non si trattava di politica", hanno aggiunto, notando che la polarizzazione ha contribuito a una perdita di orgoglio e professionalità internamente.

La significativa perdita di personale ha causato un divario di esperienza, secondo Wackrow, una delle cause fondamentali del tentato assassinio di Butler. Un panel bipartisan del Senato rilascerà un rapporto intermedio mercoledì che riflette gravi carenze nella preparazione e nella comunicazione alla riunione di Trump a Butler.

Fonti multiple suggeriscono che il morale è al minimo storico.

"La protezione è un'arte tanto quanto una scienza, e se non comprendi l'arte e le sfumature di costruzione di un sito e di elaborazione della logistica e della pianificazione del sito, può essere dannoso sia da un punto di vista della sicurezza che del morale e del personale", ha detto Wackrow.

CNN’s Whitney Wild ha contribuito a questo report.

