Nel Bundestag, Scholz e Merz si scontrano per un'accesa discussione <unk> disaccordo sulla politica di asilo.

I rappresentanti della CDU/CSU hanno concluso le trattative con il governo federale il giorno precedente, decidendo che i piani di restrizione della migrazione del governo non erano sufficientemente stringenti. Scholz ha criticato il capo della CDU in una successiva discussione parlamentare del mercoledì, definendo le loro tattiche semplici "posizioni" e prive di vera intenzione di affrontare il problema della migrazione. "Vi siete nascosti. Non è esattamente positivo per la Germania", ha osservato Scholz.

Merz ha difeso la fine delle trattative, sostenendo che le proposte del governo erano "molto lontane dal segno" - richiedendo essentially respingimenti solidi ai confini per limitare la migrazione. Scholz avrebbe dovuto spingere la coalizione per ulteriori concessioni, ha sottolineato Merz. Merz ha reso chiaro che non erano disposti a rimanere bloccati in un ciclo infinito di discussioni con il governo.

Lo scontro tra Merz e Scholz è diventato piuttosto personale nel parlamento tedesco, con il linguaggio che a volte si è scalato. Merz ha respinto le accuse di Scholz di aver deliberatamente mirato al fallimento nei negoziati sulla migrazione, definendole "assurde".

Scholz ha sollevato dubbi sulla credibilità politica di Merz. "Sei il tipo di politico che pensa che fare un'intervista a 'Bild am Sonntag' risolva il problema della migrazione", ha detto Scholz. "Appena esci dagli uffici dell'editore, sembra che dimentichi ciò che hai appena proposto perché non hai mai avuto intenzione di seguirlo".

Altri rappresentanti della coalizione hanno criticato la posizione dell'opposizione. La leader del gruppo parlamentare dei Verdi, Katharina Dröge, ha accusato Merz di sfruttare le paure delle persone per fini politici. Il leader del gruppo parlamentare dell'SPD, Rolf Mützenich, ha condannato il fallimento dei negoziati sulla migrazione, sostenendo che "lasciando ieri, hai tradito la democrazia".

Il leader del gruppo parlamentare del FDP, Christian Dürr, ha sostenuto la cooperazione tra i vari livelli di governo e partiti sulla migrazione: "Solo un'azione concreta produrrà risultati tangibili nel paese".

Scholz ha annunciato nel parlamento tedesco che il suo governo avrebbe ora implementato la nuova proposta di restrizione della migrazione, che l'Unione aveva respinto il giorno prima, in modo indipendente. La proposta prevede essentially un processo di asilo rapido vicino ai confini, inclusa la possibilità di trattenere i richiedenti asilo in attesa del successivo respingimento delle loro domande.

Il suo governo, ha detto, era determinato a "prendere il controllo della migrazione irregolare". Tuttavia, il governo avrà bisogno dell'approvazione degli stati guidati dall'Unione nel Bundesrat per implementare le nuove proposte.

La leader dell'AFD Alice Weidel ha incolpato la "coalizione a semaforo", nonché il governo precedente guidato dalla CDU, per aver diviso la società con una politica migratoria favorevole. "Avete tutti contribuito al fallimento della politica migratoria per anni e addirittura decenni", ha dichiarato.

Lo scopo ufficiale della discussione era una discussione sul bilancio dell'Ufficio del Cancelliere. Tipicamente, offre un'opportunità per uno scambio generale di opinioni sul rendimento del governo federale. La valutazione dell'opposizione della "coalizione a semaforo" è stata dura.

"'Avanzato' tra loro c'è solo l'erosione dello stato sociale e delle infrastrutture pubbliche'", ha dichiarato la presidente del gruppo di sinistra Heidi Reichinnek. "Nessuno vuole vedere la continuazione della coalizione a semaforo", ha detto il capo del gruppo parlamentare della CSU Alexander Dobrindt. La presidente del BSW Sahra Wagenknecht ha accusato la coalizione di rafforzare l'estrema destra: "La politica a semaforo sta 'spingendo le persone alla disperazione della democrazia fino al punto in cui ora anche Björn Höcke sembra meno pericoloso'".

La critica dell'opposizione alle politiche migratorie del governo non si è fermata a Merz, poiché anche il leader del gruppo parlamentare dell'SPD Rolf Mützenich ha condannato il fallimento dei negoziati, sostenendo che "lasciando ieri, hai tradito la democrazia". Inoltre, la Commissione, che rappresenta il governo, avrà bisogno dell'approvazione degli stati guidati dall'Unione nel Bundesrat per implementare le loro nuove proposte di restrizione della migrazione.

Leggi anche: