- Nel bel mezzo dell'incontro nella giungla, lei cede a una caduta.

Kader Loth (51) fa scappare i suoi compagni di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! - Showdown of the Jungle Legends" (disponibile in streaming su RTL+ il 30 agosto alle 20:15 e su RTL il giorno successivo) già dal 16° giorno. Dopo aver espresso più volte le sue preoccupazioni per la salute, sviene improvvisamente nel campo. "Medici! Sollevatele le gambe. Respiri profondi!", Mola Adebisi (51) e Sarah Knappik (37) accorrono al suo fianco.

Ma torniamo indietro. Kader Loth, che fino a quel momento era stata in forma nel jungle, esprime le sue preoccupazioni per la salute tramite il telefono del jungle: "Mi sento così svuotata, così svuotata oggi - ho speso tutta la mia energia ieri durante la sfida". Inoltre, ne parla con Sarah e Mola mentre gli altri sono impegnati nel compito del jungle, dicendo di sentirsi "così male. Sono così confusa. Mi sento così fuori fase". Appena lo dice, Kader cade improvvisamente accanto al falò del campo.

Solo uno scherzo

Sarah e Mola si affrettano ad aiutare, ma si rivela essere un falso allarme: Kader apre gli occhi e grida "Presa!". "Stavo solo facendo uno scherzo perché ci stavamo annoiando un po' mentre gli altri erano occupati...", spiega il suo scherzo in un'intervista.

L'aria si riempie di risate mentre Kader si gode il suo riposo a letto, mentre gli altri si riprendono dallo shock. "Ti odio. Ti nomino oggi. Vecchia strega! Mi hai fatto prendere un colpo!", dice Sarah - ma la sua rabbia è più che altro una battuta. "Era uno scherzo, era divertente. Abbiamo riso tutti. Kader sta bene!", conclude Mola con un sorriso.

La durata delle loro risate rimane da vedere - dopotutto, i concorrenti rimanenti lottano per un posto nella grande finale del jungle. Oltre a Kader, Mola e Sarah, Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) e Gigi Birofio (25) sono ancora in corsa per il titolo leggendario. La finale verrà trasmessa in streaming su RTL+ l'1 settembre e su RTL il giorno successivo.

