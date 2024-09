Nel 90esimo minuto, l'Atletico frena il tentativo di ritorno del RB Leipzig.

In una deludente svolta degli eventi, la squadra della Bundesliga RB Lipsia ha fallito nel suo debutto in Champions League, perdendo 2:1 (1:1) contro l'Atletico Madrid. Nonostante aver preso un vantaggio iniziale, hanno subito la loro prima sconfitta della stagione, potenzialmente ostacolando il loro cammino nei turni ad eliminazione diretta della competizione.

Antoine Griezmann dell'Atletico (28') e Jose Maria Gimenez (90') hanno segnato, mentre Benjamin Sesko (4') ha segnato per Lipsia. I prossimi due incontri casalinghi contro la Juventus Torino (2 ottobre) e il FC Liverpool (23 ottobre) si preannunciano impegnativi per i due volte campioni della Coppa di Germania, mentre lottano per assicurarsi uno dei primi otto posti che avanzano direttamente agli ottavi di finale nel nuovo sistema di campionato.

Il coach di Lipsia, Marco Rose, aveva messo in guardia sulla velocità dell'Atletico sulle fasce prima della partita, una strategia che ha rivelato un giorno dopo. Rose ha sorprendentemente passato dalla difesa a tre a una difesa a quattro, con il talento norvegese Antonio Nusa e Xavi Simons in attacco. Nel centrocampo, Arthur Vermeeren, in prestito dall'Atletico, ha sostituito Kevin Kampl, infortunato.

although the strategy initially proved effective against Atletico, who had strengthened their squad for €185 million, Leipzig's performance faltered in the latter stages. An Atletico attack led to Sesko driving the ball through midfield and setting up Lois Openda for a shot, which was saved by the goalkeeper. However, Sesko managed to head in the rebound, giving Leipzig a brief lead.

However, Atletico recovered and dominated the game, putting Leipzig under intense pressure. Just after Leipzig captain Willi Orban cleared the ball to prevent a goal, Angel Correa hit the post from a quick corner. Leipzig lost control of the game and suffered a setback when Griezmann scored a beautiful volley.

Atletico remained dominant in the second half, while Leipzig failed to create many chances. Both teams showed a lack of urgency, with few clear opportunities arising. Atletico brought on a target man, Alexander Sørloth, in the final stages, while Leipzig attempted to build pressure. Xavi missed a close-range shot, and Yussuf Poulsen headed just wide in the 77th minute. In the final minute, Gimenez scored the winner, and the Metropolitano Stadium erupted in celebration.

Despite the challenging matches against Juventus Torino and FC Liverpool upcoming, Leipzig's Champions League journey continues, with their next fixture being against these due avversari temibili. Nonostante il passo falso contro l'Atletico Madrid, la Champions League rimane un'opportunità significativa per Lipsia per mostrare le proprie abilità e potenzialità nel palcoscenico internazionale.

Following their debut loss, Leipzig will need to strategize effectively for their upcoming Champions League matches, aiming to secure one of the top eight spots and advance to the round of 16 in the new league system.

