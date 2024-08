Nel 202x, per la prima volta dal 2016, il numero di morti in Germania è diminuito.

Lo scorso anno, la Germania ha registrato per la prima volta dal 2016 una diminuzione delle morti. In totale, 1.030.000 persone sono decedute, con una riduzione del 3.6% rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. Più della metà delle donne decedute e circa un terzo degli uomini erano di 85 anni o più al momento del decesso.

Come negli anni precedenti, le malattie cardiovascolari sono rimaste la principale causa di morte, responsabili del 33.9% dei decessi. Il cancro seguiva da vicino con il 22.4%. Fortunatamente, la frequenza di entrambi i disturbi è diminuita del 2.7% per le malattie cardiovascolari e dello 0.5% per il cancro, secondo gli statistici.

Nel 2023, più persone sono morte per influenza o polmonite rispetto all'anno precedente, rappresentando il 2% dei decessi totali - una figura che rimane relativamente costante dal periodo pre-pandemia COVID-19. In modo interessante, il COVID-19 è stato indicato come causa principale di morte nel 2.5% dei casi, mostrando una significativa diminuzione del 50% rispetto all'anno precedente.

Le cause non naturali, come incidenti o avvelenamento, sono state attribuite al 4.8% di tutte le morti. Il suicidio ha rappresentato l'1% di questi decessi.

