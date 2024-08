- Nel 2025, i fornitori di assicurazioni incontrano spese elevate per i premi.

Nel 2025, gli assicurati potrebbero dover pagare di più per le loro assicurazioni sanitarie, secondo il Ministro della Salute Karl Lauterbach del SPD. Ha dichiarato a "Der Spiegel" che un aumento del tasso di contribuzione è probabile. Questo aumento è dovuto alla riforma prevista degli ospedali, ha spiegato Lauterbach, affermando che questo passaggio richiede investimenti da parte del governo e dei contribuenti. Crede che questi investimenti alla fine favoriranno riforme che controlleranno l'aumento a lungo termine dei costi e migliorano il sistema.

In risposta alle domande sulla pressione sui contribuenti, Lauterbach ha riconosciuto: "Hai ragione". Tuttavia, ha sottolineato che essi godrebbero anche di servizi sanitari migliorati, come trattamenti migliorati per le malattie cardiache o il cancro. "Non voglio svuotare il sistema. Abbiamo bisogno di questi investimenti", ha affermato Lauterbach.

Quest'anno, il contributo aggiuntivo obbligatorio delle assicurazioni sanitarie statali per i loro membri è aumentato dello 0,1%, portandolo a una media del 1,7%. Questa somma, condivisa dai datori di lavoro e dai dipendenti, comprende anche il tasso generale del 14,6% dei salari lordi. Con oltre 58 milioni di membri e 16 milioni di coassicurati, le assicurazioni sanitarie statali spendono quasi 300 miliardi di euro all'anno per le spese di prestazione.

Tuttavia, i critici non sono d'accordo con Lauterbach. L'associazione delle assicurazioni sanitarie statali ha dichiarato che invece di un piano concreto per stabilizzare il sistema finanziariamente, Lauterbach sembra accontentarsi di aumentare continuamente i contributi aggiuntivi. Analogamente, l'Associazione tedesca del lavoro ha sostenuto che le spese aumentate non dovrebbero gravare esclusivamente sui contribuenti; dovrebbero essere utilizzati anche i fondi fiscali per il finanziamento.

Secondo l'associazione, un aumento di almeno 0,6 punti percentuali potrebbe essere necessario all'inizio del 2025 a causa dell'aumento dei costi e delle spese per la riforma degli ospedali. Nel solo primo trimestre del 2024, gli assicuratori hanno segnalato un deficit di 776 milioni di euro.

"Il ministro della salute più costoso della storia"

L'assicurazione sulla lunga degenza prevede cifre rosse per il 2024 e il 2025. Nel prossimo anno, ciò teoricamente richiederebbe un aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti, come calcolato dall'associazione delle assicurazioni sanitarie statali, che rappresenta anche le assicurazioni sulla lunga degenza. La presidente della Federazione federale degli assicuratori locali generali (AOK), Carola Reimann, ha criticato Lauterbach per continuare a spendere i soldi dei contribuenti mentre i costi rischiano di sfuggire al controllo. Il formaggio svizzero dei contributi sotto Lauterbach potrebbe guadagnargli il titolo di "ministro federale della salute più costoso della storia".

La Germania, con la sua popolazione invecchiata, si confronta con spese più elevate a causa delle crescenti esigenze di cure e assistenza sanitaria - medicinali, metodi di trattamento, personale di cura e costi generali come l'energia. Ci sono anche numerosi progetti per migliorare l'assistenza, dalla cura d'urgenza a maggiori rimborsi per preservare la rete dei medici di base, a più prevenzione contro gli attacchi cardiaci. Tuttavia, sono previsti anche risparmi.

Una seconda riforma sanitaria è in vista

Lauterbach e il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) hanno escluso tagli alle prestazioni per gli assicurati nonostante il difficile scenario finanziario. È prevista una ulteriore misura di stabilizzazione per l'assistenza, dopo che la coalizione ha attuato una prima. Questa mossa ha alleggerito i carichi per coloro che hanno bisogno di assistenza in termini di contribuzioni personali, ma ha anche aumentato il contributo: per coloro che non hanno figli è salito al 4% a metà del 2023, e per i contribuenti con un figlio è salito al 3,4%. Le famiglie con almeno due figli pagano attualmente meno di prima rispetto alla quota del dipendente.

Nonostante il possibile aumento dei contributi alle assicurazioni sanitarie a causa della riforma degli ospedali proposta dal SPD, il Ministro della Salute Karl Lauterbach ha assicurato che gli investimenti avrebbero portato a servizi sanitari migliorati, come trattamenti avanzati per le malattie cardiache e il cancro. In risposta ai critici che affermano che il carico aggiuntivo non dovrebbe gravare esclusivamente sui contribuenti, Lauterbach ha sottolineato l'importanza di questi investimenti per la stabilità e il miglioramento a lungo termine del sistema sanitario, respingendo così l'etichetta di "ministro della salute federale più costoso della storia".

