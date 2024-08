- Nel 2025, Hoyerswerda ospiterà il festival nazionale del raccolto autunnale in Germania.

Il prossimo anno, Hoyerswerda (distretto di Bautzen) ospiterà la 26ª Festa annuale statale della mietitura. Questa informazione è stata condivisa dal Ministro dello Sviluppo Regionale Thomas Schmidt (CDU) e da Marko Klimann, Direttore del Comitato Statale Sassone per le Aree Rurali (SLK), il giorno di mercoledì.

Schmidt ha espresso la sua eccitazione in una dichiarazione stampa, lodando Hoyerswerda. La città unirà la festa con il suo weekend regolare di festival cittadini. "Sono convinto che ci attende un'altra fantastica Festa annuale della mietitura l'anno prossimo", ha dichiarato. La festa si terrà dal 12 al 14 settembre 2025.

"Nessuna altra città coniuga tradizione e modernità, vita rurale e vita urbana come Hoyerswerda", ha dichiarato Klimann. Il SLK è ansioso di collaborare strettamente con la città nell'organizzazione dell'evento.

Stando al comunicato stampa, la Festa annuale della mietitura, con una media di 50.000 partecipanti, si classifica come il secondo evento pubblico statale più grande, dopo il Giorno della Sassonia. Si tiene annualmente in diverse località dal 1998 e quest'anno, per la 25ª volta, dal 27 al 29 settembre, a Mittweida (distretto di Mittelsachsen).

