- Nel 2024 le consegne delle capsule saranno effettuate da Rottenburg e Ulm.

È un traguardo notevole: uno studioso di Ulm e un altro di Rottenburg am Neckar (parte del distretto di Tübingen) hanno superato gli esami di maturità con grande successo. I due hanno concluso gli esami con un impressionante punteggio di 898 su 900, come confermato dal Ministero dell'Istruzione del Baden-Württemberg su richiesta.

La giovane ha studiato al Gymnasium Albert-Einstein di Ulm, mentre il giovane ha frequentato il Gymnasium Eugen-Bolz di Rottenburg. Circa 30.000 studenti di diversi background hanno iniziato gli esami di maturità nell'anno accademico 2023/24.

Un punteggio di 823 o superiore equivale a un voto di 1.0. Un voto di 1.1 viene assegnato per un punteggio totale tra 822 e 805. Il voto più alto ufficialmente raggiungibile è 1.0. Un punteggio inferiore a 300 punti suggerisce che gli esami di maturità non sono stati superati, come ha rivelato il ministero.

Durante la sessione d'esame del 2023, uno studente di Ulm ha totalizzato 899 punti, superato solo da due studenti di Offenburg e Böblingen che hanno entrambi ottenuto 898 punti. Nell'anno precedente, il 3,7% degli studenti degli istituti di istruzione generale ha ottenuto il prestigioso voto di 1.0.

Miglior media di maturità ai tempi del Corona

L'anno precedente ha visto una media di 2.21 negli istituti di istruzione generale, leggermente inferiore rispetto ai due anni precedenti degli esami di maturità, gravemente influenzati dalla pandemia di Corona. Nel 2021, la media è salita a un record di 2.15 e si è mantenuta quasi identica a 2.13 nel 2022. Dal 1990, le medie degli esami di maturità sono generalmente oscillate tra 2.3 e 2.4. I risultati dell'ultima classe di diplomati saranno resi noti in autunno.

