- Nel 2024, l'Associazione degli agricoltori riporta un deficit nella resa delle colture.

L'Associazione dei Contadini della Germania non è entusiasta dei risultati di questo anno di raccolta. Secondo il Presidente dell'Unione dei Contadini Joachim Rukwied su ZDF's Morning Magazine, i contadini sono insoddisfatti a causa di rese inferiori rispetto agli anni precedenti. Ha menzionato un doppio colpo poiché il livello dei prezzi sta anche subendo un calo significativo rispetto agli standard del passato. "Il malcontento nell'agricoltura è effettivamente alto dopo questa raccolta, che è stata anche ostacolata dalla pioggia frequente", ha dichiarato Rukwied.

Negli ultimi dieci anni, le rese di frumento e colza sono diminuite, ha aggiunto Rukwied. La qualità ha subito un calo anche a causa del cambiamento climatico e delle normative governative, ha sottolineato Rukwied. "In alcuni luoghi non è più possibile fertilizzare in modo ottimale e non siamo in grado di difendere le piante dagli insetti e dalle malattie come facevamo in passato", ha affermato.

Inaspettatamente, Rukwied non si aspetta un aumento dei prezzi per i consumatori, dichiarando "Non lo vedo accadere al momento". I prezzi degli alimenti hanno giocato un ruolo cruciale nel stabilizzare l'inflazione per anni. Nel periodo tra il 2022 e il 2023, c'è stata un'ondata significativa di prezzi degli alimenti. "I nostri prezzi sono ora tornati a un livello insoddisfacente e la nostra quota del prezzo finale sta diminuendo continuamente", ha aggiunto Rukwied.

La pioggia recente in diverse regioni della Germania ha rallentato i mietitrebbie, causando un ritardo nelle prime stime del grano a luglio che erano quasi nella media. Le aspettative sono state quindi riviste al ribasso.

Riflettendo sulle proteste dei contadini in Germania e in Europa di alcuni mesi fa, Rukwied ha detto "Sono state evitate inutili aumenti fiscali". "Siamo riusciti a spostare il dibattito sulla politica agricola in Europa". Tuttavia, in Germania, continuano a comparire nuove proposte legislative inefficienti e irrealistiche, lasciando Rukwied e i contadini frustrati, con un appello a "fare aggiustamenti".

