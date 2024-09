- Nel 2024, la targa Asbach ha subito l'ottava rapina.

Il segnale nel distretto di Petershausen di Asbach è stato rubato non meno di otto volte quest'anno. La polizia ha individuato i sospetti in cinque occasioni, come annunciato. Questi individui erano o minorenni o giovani adulti. Si presume che abbiano mirato al segnale a causa della sua somiglianza con il nome di un famoso marchio di distillati. L'ultimo incidente è avvenuto domenica scorsa sera, con il segnale e la sua base entrambi rubati dalla strada del villaggio. Si cercano testimoni.

È stato rivelato che sostituire un segnale stradale costa solitamente circa 300 euro, secondo il sindaco Marcel Fath del partito dei Liberi Elettori, durante una discussione di martedì. Fath si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli quando interrogato.

I segnali sono stati un bersaglio frequente per un po' di tempo. Lo scorso estate, Fath ha discusso questo problema con "Süddeutsche Zeitung", menzionando che la sostituzione regolare dei segnali era una spesa corrente nel bilancio del comune. Sono state adottate diverse misure per cercare di scoraggiare i furti, come condiviso dal sindaco all'epoca: "Abbiamo provato con viti speciali, saldatura, martellamento e rivettatura, ma niente sembra funzionare".

