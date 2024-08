- Nel 2024, c'è un notevole calo, raggiungendo un minimo senza precedenti.

Nel 2024, le stime preliminari indicano che la Turingia ha raggiunto il tasso di natalità più basso di sempre, come riportato dagli specialisti dell'Ufficio Statistico di Stato. La cifra di 12.952 neonati nel 2023 si è avvicinata pericolosamente al minimo storico del 1994, quando sono nati 12.721 bambini. Gli esperti hanno definito questa diminuzione delle nascite "striking."

L'aumento delle nascite tra i genitori non tedeschi nel 2015 e nel 2016 ha momentaneamente interrotto questa tendenza, ma dal 2017 i numeri sono precipitati rapidamente. Attualmente, circa il 15% delle nascite hanno origini straniere.

Secondo i dati, c'è stato un calo del 42% del numero di donne in età fertile dal 1990. L'unica eccezione degna di nota è stata nel 2022, quando un aumento di donne ucraine in Turingia ha portato a un lieve aumento. Alla fine del 2023, la Turingia aveva 44.268 donne straniere di età compresa tra 15 e 45 anni, che rappresentavano il 14,2% della popolazione totale.

Il numero medio di figli per donna nel 2023 era di 1,32. Questa cifra è scesa da 1,42 nel 2022 e 1,52 nel 2021. Per mantenere la crescita naturale di una società, sono necessari 2,1 figli per donna, una soglia non raggiunta dal ricongiungimento tedesco.

La diminuzione attuale del tasso di natalità ha avuto un impatto significativo sulla popolazione complessiva, con il numero di neonati nel 2023 che ammontava a soli 12.952, in calo del 42% rispetto al 1990. Nonostante l'aumento delle nascite di origine straniera dal 2015, esse rappresentano solo il 15% della "popolazione".

Leggi anche: