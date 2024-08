- Nel 2023, William e Harry si riuniscono per il loro primo incontro dell'anno.

Quest'anno ha segnato il loro primo incontro, tenuto in modo discreto e senza pretese. In quella particolare settimana, si è tenuto il servizio commemorativo per Baron Fellowes nella contea del Norfolk, con la presenza di Principe Harry e Principe William.

Baron Robert Fellowes, essendo il marito della sorella di Principessa Diana, Jane Spencer, e avendo servito come segretario privato della Regina dal 1990 al 1999, è morto il 29 luglio 2024 all'età di 82 anni. Tuttavia, il suo funerale si è tenuto un mese dopo, il 28 agosto. Per questa solenne occasione, Principe Harry ha fatto un viaggio dal suo residence americano, dove risiede da quattro anni.

Nel 2008, "The Telegraph" ha pubblicato un'intervista concessa di rado al Baron, osservando: "Pochi conoscono la famiglia reale quanto Robert Fellowes, e ancor meno hanno parlato così poco".

La presenza dei principi è stata notata

La cerimonia funebre si è svolta nella pittoresca città di Snettisham, situata sulla costa del North Sea della contea del Norfolk, all'interno della Chiesa di Santa Maria. Data la sua importanza storica del 14° secolo e la vista panoramica del villaggio, non sorprende che William e Harry abbiano attirato l'attenzione. Nonostante i loro ingressi separati e discreti nell'edificio, entrambi i principi hanno preso posto nell'angolo posteriore della chiesa, dove sono stati notati dai fedeli.

Secondo il sito di notizie britannico "Daily Mail", i fedeli hanno confermato un'atmosfera solenne e la distanza tra i fratelli. Il loro silenzio, nonostante il funerale del loro zio fosse probabilmente il loro primo incontro dell'anno, è stato rispecchiato dall'assemblea. L'ultima volta che i fratelli si sono trovati insieme è stato durante la incoronazione del Re Carlo III più di un anno fa, dove si sono seduti separatamente e non sono stati ripresi insieme. Il loro precedente incontro si è svolto al funerale della regina defunta nel 2022.

Questa situazione ha segnato la terza visita di Principe Harry in Gran Bretagna nel 2024. Dopo aver appreso la diagnosi di cancro di suo padre all'inizio dell'anno, ha anche fatto una breve visita al paese. In seguito, è tornato per promuovere i Giochi Invictus.

Durante il servizio commemorativo, Principe William e Principe Harry, entrambi presenti, hanno mantenuto un profilo basso. I loro posti nell'angolo posteriore della chiesa sono passati inosservati fino a quando non sono stati notati dai fedeli.

