Nel 2023 la produzione stimata di pan di zenzero ammonta a 86.800 tonnellate, di cui un quarto destinato all'esportazione.

La stagione delle vacanze sembra avvicinarsi rapidamente, nonostante la distanza, poiché la produzione di pane di zenzero è iniziata a piena forza. Gli stock in negozi sono già forniti con la tanto amata leccornia di Natale, con spedizioni iniziali disponibili per l'acquisto.