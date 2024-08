- Nel 2023 inizieranno a formare circa 34.600 persone

Nel 2023, circa il 6,3 percent in più di persone hanno iniziato un apprendistato nel Hesse rispetto all'anno precedente. Come riportato dall'Ufficio statistico di Stato di Wiesbaden, un totale di 34.600 individui hanno firmato nuovi contratti per la formazione professionale duale nell'anno scorso. Questa cifra è ancora inferiore all'anno precedente alla pandemia di Corona, che ha visto 37.000 nuovi apprendisti. Tra il 2020 e il 2022, i numeri oscillavano tra 32.500 e 32.600.

Più di un terzo (35,5 percento) degli apprendisti che hanno iniziato nel 2023 erano donne, secondo l'ufficio di stato. L'età media di coloro che avevano un nuovo contratto era di circa 20 anni. La maggior parte aveva un attestato di scuola secondaria (circa il 42 percento), seguito dal titolo di studio generale o tecnico (circa il 27 percento) e dall'attestato di scuola secondaria inferiore (circa il 26 percento). Solo pochi hanno iniziato il loro apprendistato senza un attestato di scuola.

L'aumento degli apprendistati in Hesse potrebbe contribuire positivamente all'occupazione e alla sicurezza sociale nella regione. Per garantire il successo e la sicurezza a lungo termine, è fondamentale che questi tirocinanti completino i loro apprendistati e trovino lavoro stabile in seguito.

