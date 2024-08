- Nel 2023 i tedeschi compreranno meno pesce per più soldi

I prezzi in aumento hanno leggermente smorzato l'entusiasmo dei tedeschi per il pesce e i frutti di mare. Lo scorso anno, ne hanno acquistati 418.240 tonnellate, circa il 4,2% in meno rispetto al 2022, secondo Petra Weigl, presidente del Centro Informativo Pesce, a Amburgo. Hanno speso circa 5,1 miliardi di euro, quasi il 3,7% in più rispetto all'anno precedente.

"Si tratta di un record che viene superato solo dai due anni eccezionali durante la pandemia COVID", ha spiegato Weigl. Nel 2019, l'ultimo anno prima della pandemia, i tedeschi hanno acquistato quasi 401.000 tonnellate di pesce e frutti di mare e hanno speso circa 4,1 miliardi di euro. In quel momento, il prezzo medio al chilogrammo era di 9,80 euro, ma è arrivato a 12,13 euro lo scorso anno.

Lo scorso anno, il salmone ha sostituito il pollock dell'Alaska come pesce preferito dai tedeschi. A seguire, secondo Weigl, c'erano il tonno, l'aringa e i gamberi, come nell'anno precedente. Come nell'anno precedente, i tedeschi hanno preferito il pesce in scatola e surgelato. A seguire c'erano i crostacei e i molluschi, e il pesce fresco.

Tradizionalmente, il nord del paese è la zona dove si consuma più pesce. Gli abitanti dello Schleswig-Holstein, con un consumo pro capite di 6,7 chilogrammi, hanno superato quelli di Brema, con un consumo di 6,4 chilogrammi. A seguire c'erano Amburgo e Bassa Sassonia, ciascuna con 6,1 chilogrammi. Come nell'anno precedente, il Baden-Württemberg era ultimo con 4,7 chilogrammi di pesce pro capite.

Nonostante la diminuzione del consumo complessivo di pesce e frutti di mare, i tedeschi hanno speso di più per le loro opzioni preferite lo scorso anno. I gamberi, dopo il salmone, il tonno e l'aringa, sono rimasti tra le scelte preferite di frutti di mare.

I crostacei e i molluschi, come nell'anno precedente, si sono classificati più in basso nella preferenza dei frutti di mare dei tedeschi dopo il pesce in scatola e surgelato, con i gamberi in testa al gruppo.

