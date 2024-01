Nel 2023 è stato introdotto un numero record di proposte di legge anti-LGBTQ

Le proposte di legge relative all'istruzione e all'assistenza sanitaria, in particolare, hanno raggiunto livelli senza precedenti. Oltre a una rinnovata spinta a vietare l'accesso alle cure mediche per l'affermazione del genere per i giovani transgender, c'è stata una forte attenzione alla regolamentazione dei programmi di studio nelle scuole pubbliche, comprese le discussioni sull'identità di genere e la sessualità.

L'assistenza per l'affermazione del genere è un'assistenza necessaria dal punto di vista medico, basata su prove di efficacia, che utilizza un approccio multidisciplinare per aiutare una persona a passare dal genere che le è stato assegnato alla nascita al suo genere affermato, cioè il genere con cui una persona vuole essere conosciuta.

Quasi ogni giorno sono state presentate nuove proposte di legge e il panorama sta cambiando rapidamente. "Una proposta di legge presentata ieri è quasi una notizia vecchia", ha dichiarato Kat Carrick, docente del George Washington University LGBT Health Policy and Practice Program, in un'intervista rilasciata ad aprile alla CNN.

Alla fine dell'anno, 84 proposte di legge sono state firmate in 23 Stati. Si tratta del 16% del numero totale di proposte di legge presentate in tutto il Paese nel 2023. Il Tennessee e il North Dakota sono a pari merito per il maggior numero di proposte di legge anti-LGBTQ approvate, con 10 ciascuna.

Secondo l'ACLU, più di una dozzina delle leggi approvate l'anno scorso sono state impugnate in tribunale.

"Abbiamo visto aumentare la portata e l'entità di questi attacchi negli ultimi anni, a partire dal 2020-2021", ha dichiarato ad aprile alla CNN Gillian Branstetter, stratega della comunicazione dell'ACLU. "Non è solo il numero totale ad essere peggiorato, ma l'estremizzazione delle fatture".

Fonte: edition.cnn.com