Gli agenti doganali di Frankfurt (Oder) hanno confiscato oltre il doppio della quantità di sostanze illegali nel 2023 rispetto all'anno precedente. Attraverso ispezioni mirate sul traffico veicolare nel Brandeburgo, gli agenti doganali hanno scoperto circa 1.600 casi legati a 36 chilogrammi di narcotici illeciti nel 2023. Al contrario, solo 16 chilogrammi sono stati sequestrati nel 2022.

Tuttavia, Astrid Pinz, portavoce dell'ufficio doganale principale, ha precisato che questi numeri non necessariamente indicano un aumento delle attività di contrabbando. " Dipende se ci sono grandi sequestri di droga", ha dichiarato Pinz. "Tali eventi possono facilmente distorcere le statistiche".

