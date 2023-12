Nel 2022 la Maratona di Londra ospiterà la corsa in carrozzina più ricca della storia

Quest'anno, gli organizzatori stanno stabilendo dei record prima ancora che la gara abbia inizio, annunciando mercoledì che la Maratona di Londra del 2022 ospiterà le gare in carrozzina più ricche della storia.

Il montepremi totale di entrambe le gare è aumentato di 57.800 dollari, passando da 141.700 dollari nel 2021 a 199.500 dollari nel 2022.

Ciascuno dei primi 10 classificati nelle gare maschili e femminili riceverà una parte di questo totale; i vincitori riceveranno 35.000 dollari - con un aumento di 10.000 dollari - mentre il secondo posto intascherà 20.000 dollari e il terzo 15.000 dollari.

Ulteriori bonus saranno disponibili per i record del percorso e per i tempi più veloci ottenuti nell'Abbott World Marathon Majors Flying 400, una sezione del percorso a cronometro di 400 metri.

"Ho corso maratone in tutto il mondo dal 2013", ha dichiarato la campionessa femminile in carica Schär in un comunicato stampa. "Vedere quello che la Maratona di Londra ha fatto e continua a fare per promuovere la corsa in carrozzina dovrebbe essere un grande esempio per la società".

Schär partirà come favorita, in virtù del suo status di leader mondiale della corsa in carrozzina dal 2018, insieme alla campionessa paralimpica australiana Madison de Rozario, che ha vinto la maratona di Londra nel 2018.

Anche le ex campionesse Nikita den Boer dei Paesi Bassi e Tatyana McFadden degli Stati Uniti parteciperanno alla gara, creando un campo di gara molto vasto.

"La Maratona di Londra è da molti anni all'avanguardia nella promozione, nel sostegno e nella presentazione dei migliori corridori in carrozzina del mondo", ha dichiarato il direttore dell'evento Hugh Brasher in un comunicato stampa.

"Siamo lieti di farlo di nuovo, rendendo le gare in sedia a rotelle di quest'anno le più ricche della storia e accogliendo il più grande gruppo di atleti in sedia a rotelle che abbiamo mai riunito".

Nella gara maschile, Hug sarà affiancato dal campione 2019 Daniel Romanchuk degli Stati Uniti e dall'otto volte campione britannico David Weir.

"La Maratona di Londra ha preso posizione e ha aumentato i premi in denaro per gli atleti in sedia a rotelle è davvero potente e costituisce un punto di riferimento per tutti gli sport a livello globale", ha dichiarato Weir in un comunicato stampa.

"Apprezzo molto, e lo farò per sempre, ciò che la Maratona di Londra sta facendo per le divisioni maschile e femminile in carrozzina".

La Maratona di Londra 2022 si svolgerà il 2 ottobre.

