Nel 2018, a Patti Scialfa, moglie del famoso musicista Bruce Springsteen, è stato diagnosticato un cancro al sangue.

Scialfa, che ha saltato l'esordio al Toronto Film Festival di "Road Diary: Bruce Springsteen e la E Street Band", non ha ancora parlato pubblicamente delle sue battaglie per la salute, che spiega nel film averla tenuta lontana dal tour.

Come ha dichiarato nel film, riportato da Variety da un giornalista presente, "Questo influisce sul mio sistema immunitario, quindi devo essere cauta nelle mie decisioni e destinazioni." Di tanto in tanto, riesce a partecipare a uno spettacolo e a esibirsi in alcune canzoni, che trova divertenti. "È la mia routine attuale e sono contenta così."

Scialfa ha rivelato di avere la malattia di multiple mieloma, un tipo di cancro del sangue che non sempre richiede un intervento immediato, secondo la Mayo Clinic.

"Il multiple mieloma a crescita lenta senza sintomi potrebbe inizialmente richiedere solo un monitoraggio ravvicinato." Per coloro che hanno il multiple mieloma e necessitano di trattamento, "ci sono diverse opzioni per gestire la malattia."

Un portavoce di Scialfa ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli quando contattato da CNN per un commento.

Anche Springsteen ha avuto problemi di salute.

Ha rimandato alcuni spettacoli l'anno scorso per "riprendersi gradualmente dalla malattia dell'ulcera peptica nelle ultime settimane," aggiungendo che avrebbe "proseguito con il trattamento per il resto dell'anno, come consigliato dal medico."

Scialfa ha rejointo la E Street Band nel 1984 e ha sposato Springsteen nel 1991. La coppia ha tre figli.

"Road Diary" è stato diretto da Thom Zimny, che ha già lavorato ad altri progetti di Springsteen e della band come "Springsteen on Broadway" e "Western Stars".

