Nel 2001, un individuo sostiene che Sean 'Diddy' Combs e la sua guardia del corpo l'hanno drogata e aggredita, con l'incidente anche registrato in video.

Thalia Graves ha sostenuto di aver incrociato Combs quando aveva 25 anni, grazie al suo ragazzo che lavorava per l'etichetta di Combs, Bad Boy. Intorno all'estate del 2001, si trovava in un veicolo con Combs e Joseph Sherman, il suo bodyguard e capo della sicurezza. Ha accettato un bicchiere di vino da Combs in quelle circostanze, che l'ha resa disorientata, leggera e debole, secondo la causa.

Si è sentita male e si è svegliata più tardi, nuda in uno studio di Manhattan con le mani legate dietro la schiena, secondo la causa. Combs avrebbe poi costretto se stesso su di lei e, quando lei ha cercato di resistere, le ha colpito la testa contro un tavolo da biliardo. Sherman avrebbe anche presumibilmente abusato di lei mentre era in e out of consciousness, come dichiarato nella causa.

I rappresentanti di Combs e Sherman sono stati contattati da CNN per un commento. Graves e il suo avvocato, Gloria Allred, terranno una conferenza stampa martedì.

La causa segna l'ultima accusa di abuso sessuale contro Combs. Arriva solo una settimana dopo che è stato incriminato per i reati di cospirazione per racket, traffico sessuale e trasporto per prostituzione. Combs, 54 anni, ha negato le accuse e gli è stata negata la libertà su cauzione.

L'incriminazione ha accusato Combs di essere a capo di un "impresa criminale" insieme ad altri associati e dipendenti. Ha menzionato "Freak Offs" drogati con vittime e lavoratori sessuali maschili, abusi fisici e sessuali e il ritrovamento di droga, olio per bambini e lubrificante nelle case di Combs durante una perquisizione.

Combs è stato inoltre incriminato in 10 cause civili per vari reati e attività illecite, tra cui condotta sessuale illecita.

Dopo l'aggressione, Graves era dolorante e in stato di shock e ha cercato aiuto in un ospedale, ma non è uscita dall'auto a causa della sua paura di Combs, credendo che potesse farle del male e alla sua famiglia se l'avesse denunciato, secondo la causa.

A causa del trauma dell'aggressione, Graves lotta presumibilmente con una grave depressione e PTSD e ha anche tentato il suicidio.

Nel novembre 2023, Graves ha scoperto che Combs e Sherman avevano registrato e diffuso video della aggressione, che avrebbero presumibilmente mostrato ad altri, secondo la causa.

La causa accusa Combs, Sherman e le imprese collegate a Combs di violazione della legge di New York sulla protezione delle vittime di violenza motivata dal genere e afferma che Combs e Sherman hanno violato la legge statale sui diritti civili e il codice amministrativo della città.

Combs ora condivide una stanza in stile dormitorio con altri detenuti di alto profilo al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, tra cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e l'ex presidente del Honduras Juan Orlando Hernandez. Questi detenuti risiedono in una unità di detenzione più grande che è isolata dal pubblico e non hanno accesso alle aree comuni del carcere, secondo una fonte di CNN.

Kara Scannell di CNN ha contribuito a questo report.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

