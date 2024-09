Nel 2001, un individuo ha denunciato che Sean 'Diddy' Combs e la sua guardia del corpo l'avevano drogata e aggredita, affermando inoltre di aver registrato l'incidente.

Thalia Graves ha dichiarato di aver incontrato Sean Combs, noto come Diddy, all'età di 25 anni tramite il suo ragazzo, che era impiegato nell'etichetta discografica di Combs, Bad Boy. Durante l'estate del 2001, Graves si trovava in auto con Combs e Joseph Sherman, il suo bodyguard e responsabile della sicurezza. Ha accettato il suo invito per un drink, che l'ha portata a sentirsi disorientata e debole, come descritto nella causa legale.

Ha perso conoscenza e si è svegliata nuda in uno studio di Manhattan, con le mani legate dietro la schiena, secondo la causa legale. Combs avrebbe presumibilmente abusato di lei sessualmente e, quando lei ha opposto resistenza, avrebbe apparentemente sbattuto la sua testa contro un tavolo da biliardo. Nel frattempo, Sherman avrebbe presumibilmente abusato di lei mentre era in stato di incoscienza, secondo la causa legale.

In una conferenza stampa di martedì, Graves, insieme all'avvocato Gloria Allred, ha espresso le sue emozioni attraverso le lacrime, descrivendo il danno fisico ed emotivo che l'incidente ha causato.

"La combinazione di sofferenza fisica ed emotiva ha creato un ciclo di agonia dal quale è difficile liberarsi", ha detto. "Voglio procedere in questo viaggio verso la guarigione e il recupero. Sono felice che sia in carcere, ma è solo un sollievo temporaneo".

CNN ha contattato i rappresentanti di Combs e Sherman per un commento.

La causa legale rappresenta l'ultima accusa di abuso sessuale contro Combs, una settimana dopo il suo rinvio a giudizio per i reati di cospirazione per racket, traffico sessuale e trasporto per prostituzione. Combs, 54 anni, si è dichiarato non colpevole e gli è stata negata la libertà su cauzione, con un giudice federale che ha ordinato che resti in detenzione.

Il rinvio a giudizio ha accusato Combs di guidare un "impero criminale" con altri associati e dipendenti, organizzando "Freak Offs" con droga con vittime e lavoratori sessuali maschili, documentando casi di abuso fisico e sessuale e mostrando una vasta collezione di olio per bambini e lubrificante durante le perquisizioni delle sue case, tra le altre accuse.

Combs è stato accusato in 10 cause civili per varie forme di comportamento sessualmente inappropriato e attività illecite.

Dopo l'aggressione, Graves era dolorante e turbata, tanto che ha cercato cure mediche in un servizio di auto con autista, ma è rimasta in auto per timore della vendetta di Combs, secondo la causa legale.

A causa dello stupro, Graves avrebbe presumibilmente lottato con una grave depressione e PTSD, tanto da tentare il suicidio, ha dichiarato.

Nel novembre del 2023, Graves ha scoperto, attraverso il suo ex ragazzo, che Combs e Sherman avevano filmato e diffuso prove video dell'aggressione, secondo la causa legale.

La causa legale afferma che Combs, Sherman e le società collegate a Combs hanno violato la legge dello stato di New York che protegge le vittime di violenza motivata dal genere e hanno violato la legge sui diritti civili dello stato e il codice amministrativo della città, secondo la causa legale.

