Re Carlo - Nel 1997 scrisse del suo dolore:

Dopo 16 anni di matrimonio arrivò l'allontanamento privato e la tragica morte di Diana. Ancora oggi si specula su come Carlo (75) abbia affrontato la morte di Diana. Quanto amore, quanto dolore gli erano rimasti per lei? Come aveva gestito la morte allora? Una lettera scritta da Carlo nel 1997 e messa all'asta a Boston offre uno sguardo più profondo nell'anima di Carlo, secondo il "Daily Mail".

"Il mio cuore sanguina per te"

"Caro Peter...", inizia la lettera che Carlo scrisse l'8 dicembre 1997, solo 14 settimane dopo la morte di Diana, al suo conoscente Peter Houghton. Peter aveva recentemente perso la sua "cara Liz" a causa di una grave malattia. Carlo si identificò con lui, scrivendo "Il mio cuore sanguina per te, perché posso ben immaginare i tormenti e la disperazione che hai attraversato in tutti quei mesi dolorosi sapendo della malattia di Liz". Carlo continuò, profondamente commosso, "Posso ben immaginare il vuoto insopportabile che devi sentire in questo momento; il senso di confusione e caos che segue la partenza di chiunque da questo mondo".

"Vorrei agitare una bacchetta magica"

Il sovrano attuale aggiunse che poteva immaginare i "tormenti" che il suo amico stava attraversando. Carlo desiderava "agitare una bacchetta magica per cambiare la situazione". Lottando con se stesso e con la vita, il principe emotivamente turbato cercò un modello per spiegare tali morti tragiche. Concluse "Personalmente, credo che ci sia un'altra dimensione oltre a questa fisica, e saremo stupiti di scoprirla quando saremo chiamati a fare quel viaggio noi stessi". Carlo concluse con una citazione biblica dal Primo Corinzi di Paolo: "Per ora vediamo attraverso uno specchio, oscuramente; ma allora viso a viso".

"Carlo particolarmente turbato"

La lettera emotivamente carica di Carlo è stata venduta all'asta dal casa d'aste americana "RR Auction" di Boston per circa 1.820 euro a un acquirente sconosciuto. Un portavoce della casa ha descritto il raro ritrovamento: "Carlo era probabilmente particolarmente turbato quando scrisse la lettera. Dopotutto, la principessa Diana era morta tragicamente solo quelques mesi prima, ad agosto 1997". La principessa amata dal mondo morì il 31 agosto 1997, all'età di 36 anni, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale a Parigi. Fu sepolta in una commovente cerimonia il 6 settembre 1997, alla quale partecipò il mondo.

Date le circostanze, ecco due frasi che contengono la parola 'Principe Carlo':

Despite the private estrangement and Diana's tragic death, the letter written by Prince Charles in 1997 provides a deeper look into his emotions.

In his letter to his acquaintance, Prince Charles expressed his empathy, saying, "My heart bleeds for you, for I can well imagine the torments and despair you must have gone through."

Leggi anche: