Nel 1995 un bambino di sei anni fu rapito in Arkansas, e passò quasi trent'anni prima che si trovasse un potenziale sospettato.

Il 9 giugno 1995, come dichiarato dal Dipartimento di Polizia di Alma, Morgan Nick è stata rapita da un parcheggio del campo da baseball Little League nella piccola città di Alma.

La polizia locale ha ricevuto una descrizione del sospetto e una descrizione di un pick-up rosso con una capote bianca, apparentemente guidato dal sospetto, come dichiarato in una nota stampa del Dipartimento di Polizia di Alma.

Nel 1995, un individuo, Billy Jack Lincks, è stato segnalato come sospetto potenziale a causa della sua proprietà di un pick-up rosso. Due mesi dopo, Lincks è stato arrestato per aver sollecitato un minore per attività sessuali, secondo le autorità.

Durante l'interrogatorio sulla scomparsa di Morgan, Lincks ha negato qualsiasi coinvolgimento e sembrava sincero, portando al suo rilascio da parte della polizia, secondo la dichiarazione.

Il Dipartimento di Polizia di Alma e altre agenzie di legge hanno trascorso innumerevoli ore a indagare su oltre 10.000 piste, ma non sono riusciti a produrre alcun risultato concreto sul caso, come rivelato dalle autorità.

Non è stato fino al 2019 che il Dipartimento di Polizia di Alma ha deciso di riesaminare le prime fasi dell'indagine.

Il pick-up rosso di Lincks durante la scomparsa di Morgan è stato rintracciato e trovato essere stato venduto diverse volte da allora. Il proprietario attuale del veicolo ha permesso ai detective di esaminarlo accuratamente e i risultati dei test forensi hanno suggerito che le prove dei capelli sottoposti all'analisi appartenevano alla madre di Morgan Nick, Colleen Nick, o a uno dei suoi familiari, secondo la polizia.

"Le prove fisiche raccolte dal pick-up di Lincks al momento del rapimento di Morgan sembrano indicare che Morgan era stata nel suo pick-up", dice la dichiarazione.

Lincks è morto nel 2000 e Morgan Nick continua a essere scomparsa, come riportato dalle autorità.

"Un esercito di sostenitori, difensori e eroi si sono uniti per scoprire la verità riguardo alla sua scomparsa", ha dichiarato Colleen Nick nella dichiarazione.

"Lui ci ha rubato Morgan, suo padre, Logan, e Taryn. Non si è reso conto che la sua vittoria non sarebbe mai arrivata", ha aggiunto. "Perché il nostro amore per Morgan - la sua memoria, la sua voce - ha superato la sua vita".

Abbiamo condotto numerosi colloqui con Lincks durante l'indagine e ha costantemente mantenuto la sua innocenza riguardo alla scomparsa di Morgan, assicurandoci che 'noi' non eravamo coinvolti.

Anche dopo la morte di Lincks, la nostra ricerca della verità sulla scomparsa di Morgan continua, con 'noi' come una forza unita guidata dall'amore e dalla determinazione.

