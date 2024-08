- Nel 1860 a Monaco, Colonia uscì vittoriosa: gli spettatori si abbaiarono.

Il brutto momento di 1860 Monaco nella terza divisione di calcio continua, dopo la sconfitta casalinga più recente. La squadra non è riuscita a rimontare da una sconfitta per 1:3 (0:1) contro Viktoria Köln, con i tifosi frustrati che hanno espresso il loro dissenso con fischi al fischio finale. Con tre sconfitte in tre partite, la pressione aumenta, comprese su allenatore Argirios Giannikis.

"La prima metà è stata abbastanza riservata. Ero contento della nostra reazione", ha detto il 44enne dopo la partita su MagentaSport. Dopo una sconfitta per 0:1 all'apertura contro 1. FC Saarbrücken, hanno subito una sconfitta per 1:3 contro VfB Stuttgart II. Contro Colonia, il magnifico gol di testa di Raphael Ott al 69' (1:2) non è bastato a invertire la situazione.

Il rigore trasformato da Serhat Semih Güler all'81' ha garantito la vittoria a Colonia, dopo un intervento rischioso di Florian Bähr in area su Jonah Benedict Sticker, che l'allenatore ha definito "discutibile". I gol di Bryan Henning (26') e Said El Mala (49') hanno messo Colonia in vantaggio prima della fine del primo tempo. "Dobbiamo mostrare più coraggio per tutti i 90 minuti", ha detto l'allenatore dei 'Leoni' dopo la partita: "Continuate a spingere, abbiamo un derby a Ingolstadt in arrivo".

"Dobbiamo vincere ora"

Essendo andati sotto 0:2 all'inizio della seconda metà, un boost è stato fornito dal tiro sinistro di Julian Guttau (36') e dall'header di Fabian Schubert che ha colpito il palo (44'). In tempi supplementari, Colonia ha colpito di nuovo il palo. "Eravamo semplicemente superiori", ha detto l'allenatore di Viktoria Olaf Janßen.

"Abbiamo perso tre partite di fila", ha ammesso il giocatore sostituto di 1860 Monaco David Philipp: "Dobbiamo continuare a spingere. Non possiamo cancellare il passato. Dobbiamo vincere ora".

